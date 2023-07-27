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連殺少女、證人灌成雙桶屍 主嫌二審仍判2個死刑

記者曾健祐／台中27日電
主嫌徐德益等人連殺少女、黃男，「雙桶屍」一案震驚社會。(本報資料照片)
主嫌徐德益等人連殺少女、黃男，「雙桶屍」一案震驚社會。(本報資料照片)

台中2020年底發生駭人雙桶屍案，主嫌徐德益私吞百萬元土地交易款，誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，後又擅賣客戶土地獲利千萬元挨告詐欺，教唆7人押走黃姓證人射殺，連同遺體倒入鹽巴、水泥裝桶，台中地院一審依殺人罪判徐2個死刑，台中高分院二審今駁回，仍可上訴。

台中高分院二審今天上午宣判，僅就王閔正殺人、棄屍部分撤銷，改依殺人罪判他無期徒刑，另依2個遺棄屍體罪各判他1年10月、1年10月，應執行無期徒刑，褫奪公權終身；其餘上訴駁回。

檢警調查，徐德益（35歲）2016年和王閔正一起做土地買賣、貸款，因王上網認識蔡姓少女（17歲），後來徐和陳姓女友（犯案時僅15歲，由少年法庭審理）、王於受託辦理土地繼承登記及出售將一筆380萬元資金花光，還不出錢竟共謀殺害蔡並誣陷她捲款潛逃。

同年5月眾人在新竹租屋處朝蔡灌酒，徐假借神明起乩指責蔡不知檢討，和王壓住蔡手腳，由陳女拿鐵鎚重擊她頭王接手猛捶，徐還拿剪刀刺她胸口、旋轉攪動剪刀，最後用菜刀割斷頸部慘死，再將遺體裝進塑膠桶內，載往徐父豐原老家藏放。

檢方查出，徐德益2018年因放款認識同夥林宥廷、張集喬，張男得知死者黃男的何姓友人要辦土地貸款，由張介紹給徐承接，未料等到何交付相關文件，徐等卻直接把土地賣掉得利2690萬元。

何不滿提告詐欺，徐德益擔心黃證詞對他不利，2019年6月5日找陳姓女友、林、王、張、童、趙及宋等人，趁黃開完庭走出台中地檢署押走人，帶到太平區一處狗場痛毆，由張、趙對黃脖子注射海洛因的毒針，再由林朝他頭部開槍射殺，最後把遺體套袋倒鹽巴、水泥裝桶拿去苗栗銅鑼掩埋。

台中地院一審2022年4月7日宣判，認定徐德益殺害蔡姓少女、黃男手段極端殘酷，顯具有特別殘暴性，更造成社會恐慌，痛斥他泯滅人性，顯屬公政公約所稱的「情節最嚴重犯行」，有永久與世隔絕必要，求其生而不可得，而不得不施以極刑，依2個殺人罪均判死刑，褫奪公權終身。

一審也指出，同夥王閔正配合徐德益造成2人死亡，考量犯後態度尚可，就殺害少女部分判無期，林宥廷同樣聽命於徐，其拿槍射殺黃頭部手段凶殘，也依殺人判無期徒刑，其餘張集喬、童睿明、宋文達及趙子真，各依殺人罪等判判12年8月至19年6月不等。

貸款 詐欺

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