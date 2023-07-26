台女大生超商實習犯錯 前輩「擦屁股」強迫上床當謝禮

呂姓男子藉女大生出包逼對方跟他上床，被高雄地檢署起訴。（示意圖／Ingimage）

台灣高雄一名女大學生到超商 實習，帶她的呂姓店員見女大生涉世未深，恫嚇女大生再犯錯就要陪他上床，結果女大生因犯錯，呂男幫女方善後，當天帶回家侵犯，高雄地院審理後，考量雙方和解，依利用權勢性交罪判呂男8月徒刑，緩刑3年。

檢警調查，女大生因產學合作到超商實習，由於工作繁雜，女大生上手速度較慢，負責帶女大生熟悉工作的呂男，見女大生頻頻出包，於是恫嚇她再出包就要陪他上床。

去年7月間，女大生因工作又犯錯，呂男幫她處理後，要求女大生陪他上床當謝禮，同年月20日凌晨0時許，呂男帶著女大生返回住處，拿出一顆粉紅色威而鋼要女大生吞下助興，女大生拒絕後，呂男依然照計畫性侵 得逞。

女大生離開呂男住處後隨即跑到醫院驗傷，由於遭呂霸王硬上弓，案發後還出現自殘情況，警方獲報後，循線將呂男查緝到案。呂男辯稱他沒有硬上女大生，雖然在超商工作他會指導女大生，但並未據此逼女大生跟他上床。

檢方偵辦時，發現女大生脖子有檢出呂男DNA，審酌女大生驗傷傷勢相關證據，認定呂利用權勢逼女大生與他發生關係，依權勢性交罪將呂男起訴。

高雄地院審理時，呂男已與女大生達成和解，並完成賠償，法官考量他認罪並完成和解，依利用權勢性交罪判呂男8月徒刑，緩刑3年，並參加3場法治教育 。