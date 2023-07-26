照顧者58歲兒身亡 8旬母餓到險沒命

淡水區1名獨自照顧久病臥床老母的58歲藍姓男子，25日上午被發現在家死亡多日。(記者林昭彰／翻攝)

新北市淡水昨又發生老老相依的長照悲歌。58歲藍姓男子照料臥床的88歲許姓老母親，卻疑似跌倒身亡，許婦約3天無人餵食，被發現時奄奄一息已無法說話，差點沒命。死者疑有慢性病，警方初步排除他殺，2人親屬已北上協助料理後事。

淡水警分局昨天11時20分許接獲新興里長吳錦泉報案，因里民發現中山北路1段247巷某戶民宅2樓傳出異味，且已多天沒看到人員進出。里長會同警方破門進入，發現藍男倒臥屋內沙發發出屍臭，研判已死亡多日；許姓婦人躺臥床上行動不便，因數日未進食已虛弱到無法言語，救護人員趕緊將她送往淡水馬偕醫院急救。

據了解，死者在家排行老三，單身買房住在淡水，同時照料老母親，大哥住高雄、二姊住台南。

新北市社會局表示，初步了解藍男獨自照顧母親，這對母子沒有新北市社福身分，也無脆弱家庭通報，許婦領屏東縣老農津貼。區公所已聯繫上許婦住高雄大兒子及媳婦和住台南的二女兒，大兒子昨已北上。

62歲大哥說，他已很久沒和弟弟聯絡，不清楚弟弟的近況，母親的戶籍在屏東，因年邁體弱長期臥床，平常與妹妹同住。近期妹妹家裡有事，今年4月將母親送到淡水，暫由弟弟照顧，沒想到發生意外，母親疑似近3天沒進食，有脫水和輕微腎衰竭現象，醫師診治後，狀況已比較穩定。

原本警方從藍姓男子屍體狀況推測死亡將近一周，但鄰居說，藍男平時不太與人互動，見面也不太打招呼，先前大家都以為藍男獨居，沒想到家中還有臥床的高齡母親。藍男7月23日凌晨5時多還曾出門買早餐，在大門前摔倒疑撞到頭部，痛得不斷揉頭，當下連門都無法開，鄰居還協助藍男開門，沒想到再也沒看過藍男出門。

此外，根據衛福部去年民眾死因統計，新冠肺炎 由前年第19名躍升至第3名，65歲以上長者占8成6。依疾管署11日公布的資料，7月第二周平均每日新增36例死亡個案，較第一周的33例，略升9%。面對新冠肺炎疫情 起伏，蔡總統曾喊出「重症求清零、有效管控輕症」目標，但專家表示，民眾防疫 逐漸鬆懈，入冬後恐疫情再起，將衝擊長者及慢性病患等高風險族群。

亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星、內科加護病房主任張厚台與高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科主任林俊祐不約而同觀察到，民眾長期維持高強度防疫，解封後反而有些鬆懈，即使出現疑似症狀，也不再積極接受快篩、就醫，甚至有些輕症患者斷斷續續使用抗病毒藥物，一退燒就自行停藥，導致藥物效果不彰，重症風險大增，令感染科專家、學者憂心不已。