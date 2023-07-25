男吞11顆3號電池 醫執行11次胃鏡取物 他痛到喊不敢了

林德福醫師提醒，誤食異物可能造成食道破裂的風險，一定要小心留意。(圖：大千綜合醫院提供)

23歲李姓男子不明原因吞入了11顆3號電池，半夜被緊急送醫急診，經腹部X光確認電池都在胃中，胃鏡檢查還發現胃中混合不少食物，醫師耗費1小時小心地一一取出，患者感受到11次胃鏡取物的痛苦，直喊下次「不敢了」。

台灣大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，誤食異物大多發生在孩童身上，可能因好奇或玩耍而不慎吞入，成人通常是因精神疾病、酒精中毒或其他原因而故意誤食，這名個案誤食電池的原因並不清楚，但非常危險。

因為使用胃鏡取出電池的過程，會有吸入性肺炎、食道或腸胃穿孔破裂等風險，同時咽喉會有疼痛感，雖然最後順利將電池取出，免除開腹手術，但個案也深刻體驗11次胃鏡取物的痛苦，直喊下次不敢了。

他指出，有些誤食的異物會有食道破裂風險，例如尖銳物品、磁鐵、裝藥物的鋁箔、魚骨或雞骨。如果誤食魚骨或雞骨，可先尋求耳鼻喉科醫師確認是否卡在口咽部；如果已吞入食道，需由腸胃科醫師藉由胃鏡檢查來取出異物，做胃鏡前先以X光檢查確認異物位置，並評估是否有食道破裂的風險。

此外，並非所有的異物誤食都需要做緊急胃鏡，因為一旦異物由食道跑到胃，且是小於2公分以下的物品，大部分會在4到6天自行排出，如果因誤食而導致食道阻塞、無法吞口水，或是誤吞鈕扣型電池、尖銳且長的異物等，有食道穿孔疑慮，需要緊急胃鏡處理。