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消防夫妻勒索麥當勞7060萬 高院重判夫6年半

記者王宏舜／台北25日電
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，引發非議也捲入官司，台灣高等法院今重判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑。(本報資料照片)
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，引發非議也捲入官司，台灣高等法院今重判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑。(本報資料照片)

新北市消防局前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區摔斷右手，利用職權查詢全國麥當勞分店安檢紀錄，勒索7060萬元，一審被判刑1年2月。台灣高等法院開庭時，蔡自稱遭消防局副局長陳崇岳施壓，麥當勞律師出示對話紀錄，指蔡說「再檢舉」「現在就像玩大老二，拿到四支A」；高院今重判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，分別褫奪公權2年、1年。

蔡姓夫妻案發後離職，從事消防公司的工作，訴訟期間接連生小孩，現已有5名子女。蔡曾和朋友說「拿到錢後可以買房買車，規畫妻子的退休金，300萬的債務也可以歸還」。

蔡一郎、黃櫻惠2017年3月30日晚上帶著5歲大的兒子到麥當勞土城裕民店（已結束營業）的遊戲區，兒子從溜滑梯末端出口攀爬左側護擋時不慎摔傷，右手遠端肱骨骨折。檢方起訴指出，蔡向麥當勞主管表明身分，並利用職務上可使用「消防安全管理系統」的機會，列出麥當勞裕民店和各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，附於賠償申請函中交給麥當勞，索賠7060萬元。

蔡一郎在「賠償申請函」記載「本人以為該分店（指裕民店）等違規情事係屬個案，但後來發現貴公司其他多家分店也有前述違規情形，僅新北地區60餘家分店就有20多家（佔1／3 以上）有前述事項，全省數百家分店，實在不敢想像後續情形…，應會引發成後續重大社會關注案件…」蔡拒絕麥當勞賠償醫療費用和改善遊戲區缺失的條件，揚言若不答應，將對外公布或檢舉。之後麥當勞就接獲桃園、台北、新北、屏東、花蓮、台東等縣市政府「檢舉麥當勞設施違反消防、建管」的函文並受到行政稽查。

蔡一郎稱後來表示，麥當勞若在2017年6月底前賠償，金額可降為6000萬元，其中500萬元可用餐券支付。麥當勞經營階層和負責處理的資深法務畏懼，向調查局桃園市調查處告發，蔡姓夫妻沒能得逞。

一審宣判後，高院審理二年多，期間法官還希望蔡姓夫妻能和麥當勞致歉，特地延後庭期，詎料蔡竟回「一直在等待對方」、「主動聯絡有風險」；麥當勞的律師質疑對方完全不聯絡，且接受媒體採訪時的聲音和在法庭上完全不同，而且什麼叫「被害人沒善意」？高院也傳陳崇岳作證，陳說根本不認識麥當勞方面的人，他僅見過蔡兩次面，蔡也沒提求償金額或進度。

麥當勞律師表示，蔡曾傳寫著「不要測試本人的耐性」「不會放棄一切調查作為」等簡訊給公司，若沒有好好制裁，擔心產生模仿效應，建請重判。檢方指出，夫妻以比醫藥費高出1萬多倍的金額勒索，是把人民當作勒索對象，且把責任推給局內長官，浪費司法資源。

蔡一郎則在庭上播放兒子受傷後在病床哭泣的畫面，表示那是他們和麥當勞鬥爭的原因，更指麥當勞以假證據誣陷夫妻兩人，請求法院判決兩人無罪。

高院今宣判，除撤銷原判決外，改判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑。

麥當勞 高院 退休金

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