我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

許藍方否認和人夫拍裸照 批周刊不實挨告 她又勝訴

記者王宏舜／台北25日電
「最美博士」許藍方強調沒有和已婚康姓醫師拍親密照或裸照。(本報資料照片)
「最美博士」許藍方強調沒有和已婚康姓醫師拍親密照或裸照。(本報資料照片)

「最美博士」許藍方被控和已婚康姓醫師不倫，台北地方法院判她賠償原配50萬元確定。許女另在臉書批評周刊不實報導、未經查證，周刊提告求償10萬元，並要求刪除貼文、刊登澄清啟事，北院判周刊敗訴。周刊上訴，台灣高等法院今駁回。

周刊主張，因獲可靠消息來源指許藍方和已婚醫師交往並發生性關係，合理查證並取得許女和男醫師的對話紀錄，才出版相關報導，但許女卻在臉書貼文「報導內容並不屬實」、「針對散播不實的言論，惡意詆毀甚至誤導大眾的發言指控」。周刊認為許藍方侵害公司名譽權、商譽權和媒體信用，要求賠償10萬元，並刪除臉書貼文、刊登聲明啟事60日。

許藍方指出，周刊報導前沒有向她查證，就刊載「許藍方拍攝裸身自拍並傳送給對方」，但她從未拍攝相關照片，且對話紀錄示意畫面是由周刊單方製作，不是真實對話，她臉書貼文評論適當。

北院勘驗周刊報導的對話紀錄，和許藍方遭元配求償案件中的對話紀錄，認為內容相符，認定周刊確實有從元配取得相關對話內容才報導，但周刊身為媒體業者，報導是否不實、錯誤等，是可受公評之事。北院認為許藍方是為了替自己辯解才在臉書貼文，且周刊也承認報導沒有向許藍方查證，雖然許藍方用字嚴厲、不留情面，但沒有以過當字眼指責報導不實，可認為是善意發表適當評論，判許藍方免賠。

周刊上訴，高院民事庭整理爭點，包括「裸身自拍」「對話紀錄示意畫面」，許藍方堅持這皆非事實。

高院開庭時，許藍方的律師再次聲明她僅承認和康姓醫師傳訊息，也因造成原配不適而在另案未上訴，但這不代表周刊的報導內容是正確的，這對許女名譽權侵害極大。律師表示，康姓醫師也表示沒有親密照或自拍裸照，周刊沒查證就說她睡人夫。

周刊主張因取得對話紀錄，有相當理由確信報導為真，不因有無向許藍方查證而影響真實性，且沒有規定報導前有義務要向許查證。

高院民事庭今宣判，維持一審見解，駁回周刊上訴。

臉書 高院

上一則

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

下一則

消防夫妻勒索麥當勞7060萬 高院重判夫6年半

延伸閱讀

337石棉病例詐醫保 蒙大拿診所遭罰近600萬

337石棉病例詐醫保 蒙大拿診所遭罰近600萬
苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴 一審駁回

苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴 一審駁回
擁槍團體質疑聖市新法 上訴遭駁回

擁槍團體質疑聖市新法 上訴遭駁回
印度在野領袖遭判誹謗 向最高法院提出上訴

印度在野領袖遭判誹謗 向最高法院提出上訴

熱門新聞

南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
台灣新北市國寶級製茶師李葉煙全7月16日辭世，享嵩壽106歲。（中央社）

台灣頂級製茶師李葉煙全辭世 享嵩壽106歲

2023-07-22 14:12
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
侯友宜緊緊抓住韓國瑜的的肩膀，並不斷與韓說話，引導他往前走，侯在肢體動作中，展現滿滿對韓國瑜的誠意。（記者張睿廷／攝影）

和解大擁抱 韓國瑜獲侯友宜當面道歉 許願盼侯下架民進黨

2023-07-22 21:42

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高

長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高