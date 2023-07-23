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愛情詐騙日增 帳戶成洗錢人頭

記者房荷庭／台北23日電
近年來愛情詐騙案激增，其中不少人是因網路交友平台，誤陷愛情詐騙苦海。(記者曾學仁／攝影)
近年來愛情詐騙案激增，其中不少人是因網路交友平台，誤陷愛情詐騙苦海。(記者曾學仁／攝影)

警政署統計公報顯示，今年1至5月期間，前十大常見詐欺案件手法中，「假愛情交友」為其中一項，進一步追蹤，愛情詐騙手法從前年起進入詐欺案類型前五大，今年上半年全國法院的判決，每周至少有二至三件這類案件，分析更發現，愛情詐騙受害者不只損失金錢，如今更常因交出銀行帳戶而成為洗錢被告。

一名檢察官觀察，近期網路上流行用感情詐騙手法誆騙受害者。回顧偵辦經驗，他說，被害人多半沒見過當事人，兩人在網路上互稱老公或老婆，久而久之，心理上認定對方是自己的交往對象。詐騙者常以「為了我們的將來，你的帳戶交給我」等說詞誆騙受害者，受害者輕易就交出銀行帳戶甚至身分證供對方申辦網銀帳戶。

此外，詐騙者常利用甜言蜜語、心理親密情感連結等，說服被害人提供銀行帳戶。檢察官說，不少詐騙集團向被害人借錢後會先還錢，不過借還金額不同，實際原因是要用被害人帳戶作中介，洗白從他處詐騙的不法金流。此舉也讓被害人帳戶淪為洗錢轉運站，被害人不但情感受傷、損失財物、甚至官司纏身。

刑事局統計過去五年的前五大詐欺案件類型，假愛情交友案件類型在2018年至2020年都還未進入前五大，2021年成為第五大，全年共1174件，去年更進到第四名，案件量成長到1442件；從司法院的裁判書類統計分析也發現，今年上半年，幾乎每三到五天，就有涉及感情詐騙的訴訟案件。

刑事局分析，假愛情交友的詐騙手法，多透過社群網站或交友軟體等管道隨機加好友，盜用照片並冒充為戰地軍官、軍醫、聯合國官員，以境外寄送跨境包裹、禮物需要關稅或儲存結婚基金介紹投資管道等方式詐騙。警方說，感情詐騙近年確實有上升趨勢，且愈來愈多案例與投資型詐騙結合。

愛情詐騙者常宣稱自己是海外軍人或軍醫，國立台灣大學社會系名譽教授孫中興分析，這類詐騙者之所以能成功行騙，源於他們編織的謊言裡具有使人相信的元素：照片及英雄主義。

為何愛情詐騙案件會增加？從心理學角度看，花蓮慈濟醫院精神醫學部成癮精神科主任陳紹祖表示，心理需求愈強者，愈容易上鉤，騙子理解人性，緊抓受害者心理軟肋，這也是網路感情詐騙猖獗的原因。

孫中興說，撇開法律與道德層面，是不是感情詐騙恰好補上現代人心裡的某些缺口？他說，有人願意選擇用金錢買一場愛情的夢；有人願意保住金錢，沒有愛情。局外人不明白被詐騙者匯款前的心情，有時雖保住財產，但虛假的愛情夢卻碎了。

詐騙集團 詐欺 投資

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