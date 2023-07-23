傳播女吞安眠藥仍上班陪酒 男見睡死性侵遭判刑

一名傳播小姐剛服用完一粒安眠藥，仍應召前往，不料卻在酒精與藥物交互作用下陷入沉睡，張男見狀萌生歹念，直接性侵對方。(示意圖／ ingimage)

張姓男子去年7月凌晨入住新竹市區一間汽車旅館，隨後用通訊軟體「微信 」向傳播經紀人要求安排傳播小姐到場從事坐檯陪酒服務，一名傳播小姐剛服用完一粒安眠藥，仍應召前往，不料卻在酒精與藥物交互作用下陷入沉睡，張見狀萌生歹念，直接性侵 對方；新竹地院審理終結，張不斷道歉，並賠款給傳播小姐才獲判緩刑。

經查，張男去年7月凌晨入住市區一間汽車旅館，並用通訊軟體聯繫找來一名傳播小姐陪酒，該名小姐先前才剛吞下一粒安眠藥，接獲通知仍應召前往，與張男在房內飲酒，卻因安眠藥及酒精交互作用下，隨即陷入沉睡昏迷，張見狀精蟲灌腦，直接脫去傳播小姐的衣物，隨後性侵得逞，直到傳播小姐的丈夫隔日尋人找到汽車旅館，發現有異，向警方報案。

法官認，張男為滿足一己之私欲，竟利用傳播小姐服用安眠藥物及飲酒後陷入沉睡昏迷，不能抗拒之時乘機為性交，明顯不尊重他人性自主決定權及身體控制權，造成對方身心不可抹滅的傷痛，也影響人格發展及健全心理，更破壞男女正常交往常態及社會善良風氣，考量張坦承犯行，且與傳播小姐達成和解，對方也表達不願再追究，審酌依乘機性交罪判刑1年3月，緩刑5年，期間保護管束，並向公庫支付10萬元，並服90小時義務勞務。