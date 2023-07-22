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毒包裹經台轉寄 韓撤1700人 台刑事局：從大陸寄出

台灣新聞組／綜合報導
包括韓聯社等南韓媒體紛紛報導收到疑似藏毒的包裹。(記者曾學仁／攝影)
包括韓聯社等南韓媒體紛紛報導收到疑似藏毒的包裹。(記者曾學仁／攝影)

南韓各地陸續出現疑似含有毒物質的國際包裹，其中有些來自台灣，首爾市中心明洞中央郵局大樓因此撤離約1700人；蔚山市一家身障福利設施員工，在打開不明國際包裹後出現呼吸困難、暈眩等症狀，隨後送醫。警消呼籲，民眾收到可疑國際包裹不要開封，應立即通報。

南韓首爾、濟州島和大田市等多地都有類似事件發生，郵件來自馬來西亞、台灣和烏茲別克等地，報案超過百起。警消呼籲民眾應注意寫有「CHUNGHWA POST」，寄件地址為「P.O.Box 100561-003777, Taipei Taiwan」，外層是黃色或黑色的包裹。

台灣的刑事局昨天與駐韓刑事聯絡官聯繫，發現這些郵包從大陸寄出，先以「貨轉郵」方式海運到台灣，再經中華郵政貨轉中心理貨後，以空運出口至南韓，並未入境台灣。

首爾警消單位21日早上獲報瑞草郵局發現來自台灣的可疑包裹，為此出動特勤隊回收包裹，確認內容物為類似麵糰的物品、沒有味道、並非爆裂物後，由軍方帶回進一步確認成分。當天下午，首爾多個郵局也陸續通報發現類似包裹。

其中，位於明洞鬧區的首爾中央郵局為此疏散大樓內的1700多人，引發騷動，所幸這些可疑包裹並未造成任何人員傷亡。

蔚山市身障福利設施3名員工，20日打開來自台灣黃色不明包裹後出現呼吸困難、暈眩等症狀後送醫。包裹內沒有裝物品，警方不排除相關人員吸入毒氣的可能性。南韓國防科學研究所分析結果顯示，包裹未含爆裂物、生化、放射性物質等危險物質。

疑從台灣寄出且藏毒氣包裹，左上角有「台灣台北」字樣。(翻攝自@HJLinus推特...
疑從台灣寄出且藏毒氣包裹，左上角有「台灣台北」字樣。(翻攝自@HJLinus推特)

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