我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

高中女老師上課情緒失控 罵男學生「死娘砲」還拉耳

記者曾健祐／台中21日電
陳姓女老師罵男學生死娘砲還拉他耳朵，法院依成年人故意對少年犯公然侮辱罪 傷害罪，判她罰金3萬5000元台幣。記者曾健祐／攝影
陳姓女老師罵男學生死娘砲還拉他耳朵，法院依成年人故意對少年犯公然侮辱罪 傷害罪，判她罰金3萬5000元台幣。記者曾健祐／攝影

台中某高中陳姓女老師不滿高一男同學在班上態度，竟當著其他學生面前辱罵他「死娘砲」，對方隨即回「我爽」，竟又慘遭陳女拉耳朵受傷；法院認為，陳女身為教師不以正向輔導，違反教育目的，更顯見她情緒控管不佳，依成年人故意對少年犯公然侮辱罪等判她罰金3萬5000元，可上訴。

成年人故意對少年犯公然侮辱罪，處罰金新台幣1萬元，如易服勞役，以新台幣1千元折算壹日。又成年人故意對少年犯傷害罪，處罰金新台幣3萬元，應執行罰金新台幣3萬5000元，得易服勞役

檢警調查，陳女明知高一男同學是未滿18歲之人，去年10月4日她在教室內授課期間，因不滿男同學上課說話方式、態度，竟當眾對他罵「死娘砲」，以此貶損她人格尊嚴和社會評價。

後來男同學隨即回應說「我爽」，但陳女認為不受尊重，竟然又徒手拉扯男同學右耳，造成他耳朵挫傷、表淺性撕裂傷，學生也不滿遭辱、拉耳等對老師提告。

台中地院3酌陳女自白、男學生證詞及驗傷報告等，另審酌陳女明知學生年僅15歲仍對他侮辱、傷害，2次犯行應分論併罰，並依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

法院認為，陳女雖無前科素行尚佳，但她身為老師，應知教育基本法第8條第2項明文禁止教師在管教過程中，對學生施以體罰等行為，使學生身心受到任何侵害。

法院指出，陳女對於男學生課堂上表現，不思採取輔導、正向管教措施，反而以侮辱及傷害方式管教，造成學生身心受影響，更顯見她情緒管理能力不佳，管教方式違反教育目的。

法院考量陳女有意和解，但雙方就金額差距過大無共識，依成年人故意對少年犯公然侮辱罪

傷害罪，各判她罰金1萬元、3萬元，應執行罰金3萬5000元，得易服勞役。

教育 福利

上一則

熱死人 戶外勞工缺「高溫保障」專家疾呼規範

下一則

新聞評論／柯P政績變燒錢爛攤 要蔣萬安還錢不心虛？

延伸閱讀

美士兵越界入北韓 傳剛因傷害罪在南韓服刑2個月

美士兵越界入北韓 傳剛因傷害罪在南韓服刑2個月
東莞1中學校服4千元 學費+住宿費都沒它貴

東莞1中學校服4千元 學費+住宿費都沒它貴

舊金山槍擊案 屋崙16歲少年犯投案

舊金山槍擊案 屋崙16歲少年犯投案
2019反送中理大衝突案 18人罪成 最重囚4年9個月

2019反送中理大衝突案 18人罪成 最重囚4年9個月

熱門新聞

一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。圖／聯合報系資料照片

台小三護理師砍死年長29歲醫師男友 家屬求償千萬

2023-07-14 15:53
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」