台17樓冷氣墜落 砸死等公車21歲女大生

新北板橋新埔捷運站附近一棟大樓17樓住戶請工人裝冷氣，疑因施工不慎造成冷氣機墜落。（記者杜建重／攝影）

真是天降橫禍。21歲政大財政系黃姓女學生昨與姊姊在新北市板橋區新埔捷運 站旁等公車，遭一旁17樓垂直掉落的窗型冷氣機砸中頭部，當場倒地雙腿骨折，失去生命跡象，送醫仍不治。闖禍的李姓冷氣工人，被依過失致死罪移送地檢署偵辦。

「天啊，真的嚇死人了。」一起等公車的何姓女子目睹事發瞬間，驚魂未定地表示，突然看到有東西從高處掉落，身旁的黃女瞬間倒地，一動也不動，在場十多名等公車民眾都嚇壞了。黃女的姊姊在一旁被嚇哭，立即跪地為她施做心肺復甦術急救，救護車趕抵後將她送往板橋亞東醫院急救，但仍宣告不治。

據了解，闖禍的31歲李姓工人，當時正在公車站旁大樓17樓安裝直立式窗型冷氣，疑因未鎖好安裝架上的冷氣機，導致冷氣機重心不穩摔落。李男裝修冷氣三年多，窗型冷氣滑落時曾探頭往下看，發現似乎砸到人，連忙搭電梯下樓，發現黃女倒臥，當場腳軟直呼「完蛋了」；他難過表示，會負起責任。

據了解，安裝冷氣的李男來自桃園市平鎮區的冷凍空調公司。領有專業證照的鍾姓空調師傅說，據同行經驗，從掉落的冷氣並沒有鎖檔片研判，冷氣機的上下檔片未上鎖或沒鎖好釀禍的機率偏高，安裝師傅可能經驗不足或趕時間。

鍾師傅說，直立式窗型冷氣機直接鎖在窗戶的窗框上，機器上下側要先鎖好檔片，並在窗框鎖好安裝架，這時把冷氣機放進安裝架卡住，就大功告成，會讓機器摔落地面「實在太誇張」，顯示安裝程序有問題。

新北市勞檢處指出，現場勘查是房東 為房客更換窗型冷氣，僅一名工人施工，此案已涉刑法過失致死，若因施工疏忽肇禍，將依職安法開罰。