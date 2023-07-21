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命大…冷氣砸死台女大生 她站旁邊「1舉動」下秒躲過死神

記者王長鼎／新北21日電
生死一瞬間，新北市板橋區昨發生直立式窗型冷氣掉落砸死黃姓女大生（圈者），冷氣掉落一間，黃女身旁有人抬頭看到立即閃開，逃過一劫。記者王長鼎／翻攝
生死一瞬間，新北市板橋區昨發生直立式窗型冷氣掉落砸死黃姓女大生（圈者），冷氣掉落一間，黃女身旁有人抬頭看到立即閃開，逃過一劫。記者王長鼎／翻攝

就讀政大黃姓大三女學生昨天與姊姊在新北市板橋區新埔捷運站旁等候公車，慘遭從一旁大樓17樓垂直掉落下來，重約30公斤的窗型冷氣機直接砸中頭部，雙腿骨折，當場倒地失去生命跡象，救護車送醫搶救仍宣告不治。事後有影片流出，網友看到在意外發生當時，一旁有一位白衣黃裙女子竟及時察覺閃避，直呼生死有命。

不幸意外發生後，網路流傳騎樓監視器拍下的一段影片，黃女走到公車亭時站定，走在後方的姊姊也邊走邊看手機，在直立式窗型冷氣掉落砸死黃姓女大學生前一瞬間，黃女身旁一名白衣黃裙女生突然抬頭，直視砸下的冷氣機立即閃開了一公尺，黃女看到雖白衣女動作有異，已來不及反應，當下被冷氣機砸中倒地。

此舉引起PTT網民討論，「冷氣意外白衣女子為何能提前一秒反應？」網友指，很明顯白衣女子提前一秒多抬頭反應快速避開，猜想讓她抬頭察覺主要的原因是眼睛視角餘光，或是大太陽下掉落物影子逼近所致，不太相信樓上大叫來得及，提醒大家走在路上要小心。也有網友說，可能下意識，或其他牆邊有東西先掉下來，還有人說，「真的就第六感吧」、「命不該遭此劫」、這真的是命啊！」

據了解，姊姊因在看手機，發現妹妹倒地不起以為昏倒，當下嚇傻，馬上打119報警，後來才發現一旁有台冷氣機，一名路過護理師協助CPR，但黃女仍傷重送醫不治。黃女雙親昨晚到派出所製做筆錄，情緒悲痛、無法相信，「怎麼就這樣少一個小孩」，震怒質疑業者怎麼沒做好防護措施，要會追究到底。

警方今天上午依過失致死罪嫌，移送涉嫌闖禍的冷氣工人李姓男子至新北地檢署，並報請檢察官會同法醫相驗。

捷運 檢察官

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