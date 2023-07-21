命大…冷氣砸死台女大生 她站旁邊「1舉動」下秒躲過死神

生死一瞬間，新北市板橋區昨發生直立式窗型冷氣掉落砸死黃姓女大生（圈者），冷氣掉落一間，黃女身旁有人抬頭看到立即閃開，逃過一劫。記者王長鼎／翻攝

就讀政大黃姓大三女學生昨天與姊姊在新北市板橋區新埔捷運 站旁等候公車，慘遭從一旁大樓17樓垂直掉落下來，重約30公斤的窗型冷氣機直接砸中頭部，雙腿骨折，當場倒地失去生命跡象，救護車送醫搶救仍宣告不治。事後有影片流出，網友看到在意外發生當時，一旁有一位白衣黃裙女子竟及時察覺閃避，直呼生死有命。

不幸意外發生後，網路流傳騎樓監視器拍下的一段影片，黃女走到公車亭時站定，走在後方的姊姊也邊走邊看手機，在直立式窗型冷氣掉落砸死黃姓女大學生前一瞬間，黃女身旁一名白衣黃裙女生突然抬頭，直視砸下的冷氣機立即閃開了一公尺，黃女看到雖白衣女動作有異，已來不及反應，當下被冷氣機砸中倒地。

此舉引起PTT網民討論，「冷氣意外白衣女子為何能提前一秒反應？」網友指，很明顯白衣女子提前一秒多抬頭反應快速避開，猜想讓她抬頭察覺主要的原因是眼睛視角餘光，或是大太陽下掉落物影子逼近所致，不太相信樓上大叫來得及，提醒大家走在路上要小心。也有網友說，可能下意識，或其他牆邊有東西先掉下來，還有人說，「真的就第六感吧」、「命不該遭此劫」、這真的是命啊！」

據了解，姊姊因在看手機，發現妹妹倒地不起以為昏倒，當下嚇傻，馬上打119報警，後來才發現一旁有台冷氣機，一名路過護理師協助CPR，但黃女仍傷重送醫不治。黃女雙親昨晚到派出所製做筆錄，情緒悲痛、無法相信，「怎麼就這樣少一個小孩」，震怒質疑業者怎麼沒做好防護措施，要會追究到底。

警方今天上午依過失致死罪嫌，移送涉嫌闖禍的冷氣工人李姓男子至新北地檢署，並報請檢察官 會同法醫相驗。