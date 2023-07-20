台女星郭書瑤親弟捲「共諜組織案」北檢20萬元台幣交保
台灣扯鈴教練魯紀賢涉嫌自去年4月起，透過退役士官兵及當舖、地下錢莊業者，接觸、拉攏、吸收先前服役過的相關軍事單位士官兵，進而發展組織，伺機刺探、蒐集軍事情報。台北地檢署昨依涉犯國家安全法指揮調查局搜索、約談，其中一名獲20萬元台幣交保的共犯郭伯廷，傳出是藝人「瑤瑤」郭書瑤的弟弟。
郭書瑤透過經紀人證實：「弟弟確實有被約談，是因為找工作時，不小心被捲入紛爭，昨晚前往配合調查，目前已經回家休息了！很抱歉打擾大家，日後弟弟也會全力配合調查。」
曾獲得台灣扯鈴冠軍的魯紀賢，曾在2018年間，利用中華民國扯鈴聯盟常務理事職務之便，冒用聯盟名義佯稱欲前往赴法國交流，以及參加世界盃扯鈴比賽，藉此募款、詐騙上千萬元，遭法院依2個詐欺罪判刑4年10月及8月。
據了解，魯男等人與涉案營區附近的不肖當舖或地下錢莊業者勾結，先接觸已退役的士官兵，再由這些學長返頭滲透、吸收缺錢花用的現役軍人，試圖刺探軍事情報。
目前檢調只能掌握魯男及退役軍人有具體動作試圖吸收學弟，但現役軍人有無被吸收，已有何種軍事機密流出，或有無更高軍階的士官兵涉入？都還待檢調深入追查釐清。
北檢複訊後，除魯紀賢外，退役軍人李德勝、常德隆、林姿穎、林明慧5名退役軍人犯嫌重大，且有逃亡、串證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，郭伯廷則以20萬元台幣交保。檢調將持續深入釐清，縝密蒐證，不排除發動後續偵查行動。
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