我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

補習班老師疑對3歲童性暴力 竹市府：成立調查小組

記者張裕珍／新竹20日電
新竹市1間私立補習班傳出有代理老師對幼童疑似性暴力。圖為示意圖。(本報資料照片)
新竹市1間私立補習班傳出有代理老師對幼童疑似性暴力。圖為示意圖。(本報資料照片)

新竹市私立丹尼爾文理技藝短期補習班，近日被爆出以補習班名義違法經營幼兒園，甚至發生3歲幼童疑遭性暴力，引起家長關注。市府教育處今天表示，已處分8月起該補習班學前部分停止招生，並依法再裁罰10萬元，同時協助幼童安置至其他合法幼兒園，針對疑涉幼兒性暴力部分，教育處成立調查小組釐清真相，強調絕不輕縱。

教育處表示，市府先前多次派員主動稽查該補習班，因違法經營幼托證據明確，依據新竹市短期補習班設立及管理規則第47條，自8月1日起，給予該補習班學前部分停止招生處分，並再依補習及進修教育法第9條裁罰10萬元。

市府教育處指出，7月16日已協助幼童移轉安置至其他合法幼兒園，後續將積極追蹤該補習班其他項目改善情況。

另有關該補習班代理老師疑涉性暴力案，教育處指出，經查次案疑似受害者為一名3歲幼童，家長於6月3日至警察局婦幼隊通報幼童遭丹尼爾補習班一名代理教師性暴力，市府接獲通報後，隨即出動社工了解及評估幼童身心狀況，並陪同後續相關偵訊。

教育處指出，此案已完成初步資料調查，並已進入司法程序，由新竹地檢署指揮偵辦中，市府將持續媒合相關資源提供幼童及家長最大的協助與關懷。

此外，教育處也將依短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程成立調查小組，按教保相關人員違法事件調查處理辦法釐清真相，絕不輕易放過任何違法行為。市府將持續加強對幼兒園及補習班的監管與檢查，維護幼童權益。

時代力量立委王婉諭、新竹市議員蔡惠婷今天針對此案在立法院開記者會要求政府修法。對此，新竹市政府表示贊同，將建請教育部修正補教法，增訂補習班招收6歲以下幼兒進行全日托時，在師資、師生比、環境、設施設備及評鑑機制等項目，皆應比照幼兒教育及照顧法相關規定，並加註於立案證書上，以供家長辨別。

教育部

上一則

孫曉雅稱AIT想當內湖好鄰居 李彥秀：希望不只有嘴巴當

下一則

最新民調4成2樂見郭台銘攪局 衝擊柯文哲、侯友宜選情

延伸閱讀

場邊人語／單日雙捷 費城開戒

場邊人語／單日雙捷 費城開戒
熱浪襲擊下仍想到歐洲度假？CNN整理旅歐省錢秘訣

熱浪襲擊下仍想到歐洲度假？CNN整理旅歐省錢秘訣
飛機起降時 為何一定要豎直椅背？

飛機起降時 為何一定要豎直椅背？

小「哈利波特」性別揭曉 丹尼爾要先停工一陣子帶小孩

小「哈利波特」性別揭曉 丹尼爾要先停工一陣子帶小孩

熱門新聞

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

2023-07-12 14:49
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。圖／聯合報系資料照片

台小三護理師砍死年長29歲醫師男友 家屬求償千萬

2023-07-14 15:53
716凱道遊行現場狀況，網紅「四叉貓」推估人數最高峰約1.5萬至2萬人。記者翁至成／攝影

716凱道遊行到底多少人？四叉貓推估 警認為「差不多」

2023-07-16 10:09

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因