補習班老師疑對3歲童性暴力 竹市府：成立調查小組

新竹市1間私立補習班傳出有代理老師對幼童疑似性暴力。圖為示意圖。(本報資料照片)

新竹市私立丹尼爾文理技藝短期補習班，近日被爆出以補習班名義違法經營幼兒園，甚至發生3歲幼童疑遭性暴力，引起家長關注。市府教育處今天表示，已處分8月起該補習班學前部分停止招生，並依法再裁罰10萬元，同時協助幼童安置至其他合法幼兒園，針對疑涉幼兒性暴力部分，教育處成立調查小組釐清真相，強調絕不輕縱。

教育處表示，市府先前多次派員主動稽查該補習班，因違法經營幼托證據明確，依據新竹市短期補習班設立及管理規則第47條，自8月1日起，給予該補習班學前部分停止招生處分，並再依補習及進修教育法第9條裁罰10萬元。

市府教育處指出，7月16日已協助幼童移轉安置至其他合法幼兒園，後續將積極追蹤該補習班其他項目改善情況。

另有關該補習班代理老師疑涉性暴力案，教育處指出，經查次案疑似受害者為一名3歲幼童，家長於6月3日至警察局婦幼隊通報幼童遭丹尼爾補習班一名代理教師性暴力，市府接獲通報後，隨即出動社工了解及評估幼童身心狀況，並陪同後續相關偵訊。

教育處指出，此案已完成初步資料調查，並已進入司法程序，由新竹地檢署指揮偵辦中，市府將持續媒合相關資源提供幼童及家長最大的協助與關懷。

此外，教育處也將依短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程成立調查小組，按教保相關人員違法事件調查處理辦法釐清真相，絕不輕易放過任何違法行為。市府將持續加強對幼兒園及補習班的監管與檢查，維護幼童權益。

時代力量立委王婉諭、新竹市議員蔡惠婷今天針對此案在立法院開記者會要求政府修法。對此，新竹市政府表示贊同，將建請教育部 修正補教法，增訂補習班招收6歲以下幼兒進行全日托時，在師資、師生比、環境、設施設備及評鑑機制等項目，皆應比照幼兒教育及照顧法相關規定，並加註於立案證書上，以供家長辨別。