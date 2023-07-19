吸金詐39億 陳智燦、劉美雪夫妻逃21年自泰國押解回台

陳智燦、劉美雪夫婦遭調查局自泰國押解返台。（記者黃仲明／攝影）

陳智燦、劉美雪夫婦於2000年以代客從事外匯期貨交易，且保證年獲利二成以上為號召，在台灣各地以傳銷方式吸引民眾投資，卻在隔年假借海外銀行倒閉詐得新台幣39億餘元（約1.25億美元），隨後潛逃出境遭到高雄地檢署發布通緝 。調查局與泰國 移民機關合作，成功在18日自泰國曼谷將外逃21年的通緝犯陳智燦、劉美雪夫婦追緝返台，解送台灣高雄地方檢察署歸案。

來源：聯合新聞網

法務部調查局國際事務處亞非科科長李青憲於桃機受訪時表示，陳智燦、劉美雪兩人由調查局法務秘書自泰國曼谷押解返台，由高雄市調查處接押，解送高雄地方檢察署歸案。

李青憲指出，陳智燦與劉美雪，2000年間在香港虛設列治文信託有限公司，對外佯稱該公司係歐洲日內瓦集團（European Geneva Corporation）旗下企業列治文銀行子公司，以代客從事外匯期貨交易且保證年獲利二成以上為號召，在台灣各地以傳銷方式吸引民眾投資。

2001年11月，兩人假借列治文公司海外銀行倒閉為由，拒絕支付紅利及返還本金，總計詐得新台幣39億餘元，受害者逾4000人，因涉嫌違反銀行法等罪責，經調查局高雄市調查處偵辦並於2002年2月移送高雄地檢署，同年6月20日起訴，但兩人於2001年10月間出境後滯留大陸地區未歸，高雄地檢署隨後在2002年7月發布通緝。

今年6月，陳智燦與劉美雪在泰國持貝里斯護照，以菁英簽證身分提出要將簽證改為永久居留，因泰國移民局 對照調查局通報資料察覺有異，透過移民署駐泰國移民秘書通知調查局法務秘書，提供指紋卡及英文通緝書確認身分無誤，隨即於6月24日在兩人之曼谷住處將其逮捕歸案。

李青憲表示，經調查局與泰國移民局密切協調，終以驅逐出境方式由調查局法務秘書執行押解陳、劉二人返台，再由高雄市調查處接押後解送高雄地檢署歸案，雖然歷時21年，但也彰顯調查局追緝外逃鍥而不捨的決心。