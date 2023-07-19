44人吃冰中毒 店家道歉允賠償 衛生局開罰送辦

冰店老闆娘對於因食材造成顧客腸胃不適就醫，昨出面鞠躬道歉。記者王昭月／翻攝【作者：許峰碩 ，日期：2023-07-19，數位典藏序號：20230718233430916】

高雄市六合路知名冰店食物中毒受害者如滾雪球愈來愈多，衛生局統計至昨午4時，共44人因症就醫，除要求冰店停業，開罰30萬，也移送地檢署偵辦，中毒案也引犯眾怒，網友上網怒斥、改店名，最先踢爆的黃女希望市長正視；市長陳其邁昨指示，即起專案稽查轄內冰店，提升市售冰品安全。

「我是真的很對不起你們！」高雄六合路老字號冰店經營30年首度出包，冰店老闆娘昨出面三鞠躬道歉，承諾改善缺失，希望住院客人給她時間處理，只要確認是吃他們家冰品身體不適就醫，附上醫療單據，一定全額賠償，精神賠償也會再協調。

國民黨 議員白喬茵表示，這家店去年是大港閱冰活動推薦冰店之一，衛生局稽查，地板破損髒汙，垃圾桶未加蓋，沒依法完成食品業者登錄，也沒有食品從業員體檢紀錄，真的想不透，為什麼叫大家去吃一間有問題的冰店？是觀光 局陷市長於不義？

白喬茵說，「大港閱冰」活動去年花66萬，今年打算追加到200萬，動輒上百萬活動，呼籲市府以最高食品安全標準審視，勿罔顧市民健康。

高市衛生局表示，本月14日採檢清冰、刨冰機都沒問題，但店家自製配料檢出4種病菌，可能是環境髒汙導致，另患者採檢亦驗出沙門氏桿菌陽性反應。

衛生局說，針對違法業者一定依法處辦，絕不寬貸，為慎重起見，前往供應冰店的製冰廠稽查，發現自來水RO過濾器材未有更換紀錄等缺失，已責令暫停作業直到改善。

最早踢爆此案的黃女曾在網路質疑，本月12日第一時間向衛生局反映時，回應只有1案，因此事發隔日冰店仍續營業，至14日衛生局稽查後才勒令停止營業，懷疑一天之差讓事態擴大，希望公衛出身的市長正視。

衛生局對此表示，13日接獲反映，同時接獲醫院通報3名病患食用六合路冰店冰品，疑似食品中毒，隨即啟動稽查，但本月13日冰店未營業，因此隔天下午冰店營業時才稽查，「絕無社群媒體 所述，一人通報屬個案不處理情事」。