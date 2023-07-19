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雲豹甲車弊案 中興電21億沒收、老董判5年10月

記者陳宏睿／台中19日電
雲豹甲車。本報資料照片
雲豹甲車。本報資料照片

中興電工得標雲豹甲車動力底盤系統標案，2015年被檢調查出，涉以大陸低價料件混充高級品組裝，董事長江義福等33人被起訴，台中高分院昨天宣判，仍認定江涉犯詐欺取財、違反證交法，江義福遭判刑5年10月，中興電工則沒收20億9916萬元(約6780萬美元)犯罪所得，沒收部分確定，刑責部分仍可上訴。

中興電工涉雲豹甲車弊案，前年底才在台中地院最後一波審結，上訴二審後，台中高分院歷經一年多審理，昨審結，中興電工董事長江義福與律師，雖在審理時喊冤，採購案有爭議零件僅占千分之幾，「不會每一個零組件都清楚」，但仍被合議庭認定構成特別背信罪、詐欺取財罪，判刑5年10月，比一審刑度6年6月略輕。

一審時，中興電工被宣告沒收20億9916萬元犯罪所得，2審仍維持一審認定，且不得上訴，沒收確定。

合議庭審酌，雲豹甲車是台灣自主研發的指標性武器，明定「禁用大陸地區產品」，但江等人為解決缺料，由業者許清順向大陸買「綜合液壓泵」本體、「S1轉向機」、「S2轉向機」等料件，訛詐軍備局第209廠，名義上雖「按期履約」，實際是將商業利益凌駕國安。

合議庭指出，台灣仍有「國機國造」、「國艦國造」等多種武器處研發、製造階段，為彰顯台灣徹底執行國防自主的政策，以及「禁用大陸地區產品」的精神，如果僅沒收中興電工在標案的利潤599萬(台幣，下同)，或採購成本7912萬元，或賣出價金8512萬元，未來都難再要求參與國防自主的軍工廠商遵守合約，也難向國人交代，宣告沒收此數額有「刑法重要性」，不予酌減。

此案另有中興電工副總經理、專案經理、副理、副工程師，以及億嶸科技、啟福工業業者等8人上訴，則被分判10月至3年10月不等徒刑，部分獲緩刑3至4年。

中興電工董事長江義福。本報資料照片
中興電工董事長江義福。本報資料照片
雲豹甲車。本報資料照片
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