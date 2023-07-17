我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

30歲男專找16歲少女交往 以「合意」躲刑責

記者曾伯愷、柯毓庭／新北17日電
許多成年男子利用未成年少女懵懂無知，威脅利誘，在不知所措情況下發生性關係，實務上可能被認定是合意性交。(示意圖／本報資料照片)
許多成年男子利用未成年少女懵懂無知，威脅利誘，在不知所措情況下發生性關係，實務上可能被認定是合意性交。(示意圖／本報資料照片)

30歲蔡姓男子透過交友軟體結交16歲少女，邀到家中作客，趁她酒醉不省人事發生性行為，事後以「喜歡妳」誘使交往，兩人成為情侶；少女父親直到女兒懷孕5個月才知此事，怒告蔡男妨害性自主。

警方查出，蔡男已有9次和未成年少女交往挨告紀錄，其中8名少女因滿16歲，檢方調查都認定是「合意」不起訴；只有1名少女僅15歲，檢方依兒少性剝削罪起訴。

法界人士指出，16歲以上18歲以下之未成年人，刑法視其有性自主權，若未違反其意願，成年人與其「合意性交」既不構成犯罪。

據了解，30歲蔡姓男子有多項前科，去年10月利用「探探」交友軟體約少女見面，帶到家中作客，期間少女喝醉，醒來發現衣衫不整，蔡男坦承與她發生關係，並說「喜歡妳」，兩人成為情侶。

五個月後少女肚子隆起，家人追問得知此事，少女父親約出蔡男，蔡堅稱是「兩情相悅」，少女父親一氣之下毆打蔡男，提告妨害性自主，蔡則反告殺人未遂。

蔡男前年9月認識1名15歲少女，曾傳訊威脅少女裸聊，並截錄不雅影像，再要求少女自拍不雅影像傳給他，被新北地檢署依兒少性剝削罪起訴。

法界人士說，16歲以上18歲以下未成年人，成年人若未違反意願「合意性交」，不構成犯罪，與16歲以下未成年人「合意性交」則構成性交猥褻罪；若雙方皆未滿16歲，偷嘗禁果，依刑法第227條之一之規定（俗稱兩小無猜條款），可減輕或免除其刑。

檢察官說，許多成年男子利用未成年少女懵懂無知，威脅利誘，在不知所措情況下發生性關係，實務上可能被認定是合意性交；年滿16歲不代表心智已成熟，學校和家庭性教育格外重要。

教育 檢察官

上一則

蔡英文「冷氣還不錯」掀熱議 侯友宜：吹冷氣說風涼話

下一則

女軍官涉洩密 軍情局遭搜索 檢：偵查不公開

延伸閱讀

白宮附近駕駛拒攔檢肇事逃逸 1華裔被撞死、1少女受傷

白宮附近駕駛拒攔檢肇事逃逸 1華裔被撞死、1少女受傷
花蓮監獄武術教官涉性侵少女 事發後搶辦退休

花蓮監獄武術教官涉性侵少女 事發後搶辦退休
BBC男主持人爆利誘少女拍色情照 3年付近4.5萬

BBC男主持人爆利誘少女拍色情照 3年付近4.5萬
付錢給少女換色情照的BBC主持人停職 又遭爆狂call恐嚇被害人

付錢給少女換色情照的BBC主持人停職 又遭爆狂call恐嚇被害人

熱門新聞

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

2023-07-12 14:49
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
國務院領務局11日更新對台旅遊警示，並未調整警示層級，而是移除網頁提到的「國家」（country）字眼。（圖片來源／國務院，製圖／張文馨）

刪除「國家」字眼？ 國務院微調對台旅遊警示用字

2023-07-11 21:42
台北慈濟醫院前婦產科林姓醫師，被控竊盜同院整形外科張姓醫師的筆記型電腦。圖為台北慈濟醫院。本報資料照片

月入6400美元卻偷電腦 台婦產科醫師判刑

2023-07-10 16:58

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重