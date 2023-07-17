30歲男專找16歲少女交往 以「合意」躲刑責

許多成年男子利用未成年少女懵懂無知，威脅利誘，在不知所措情況下發生性關係，實務上可能被認定是合意性交。(示意圖／本報資料照片)

30歲蔡姓男子透過交友軟體結交16歲少女，邀到家中作客，趁她酒醉不省人事發生性行為，事後以「喜歡妳」誘使交往，兩人成為情侶；少女父親直到女兒懷孕5個月才知此事，怒告蔡男妨害性自主。

警方查出，蔡男已有9次和未成年少女交往挨告紀錄，其中8名少女因滿16歲，檢方調查都認定是「合意」不起訴；只有1名少女僅15歲，檢方依兒少性剝削罪起訴。

法界人士指出，16歲以上18歲以下之未成年人，刑法視其有性自主權，若未違反其意願，成年人與其「合意性交」既不構成犯罪。

據了解，30歲蔡姓男子有多項前科，去年10月利用「探探」交友軟體約少女見面，帶到家中作客，期間少女喝醉，醒來發現衣衫不整，蔡男坦承與她發生關係，並說「喜歡妳」，兩人成為情侶。

五個月後少女肚子隆起，家人追問得知此事，少女父親約出蔡男，蔡堅稱是「兩情相悅」，少女父親一氣之下毆打蔡男，提告妨害性自主，蔡則反告殺人未遂。

蔡男前年9月認識1名15歲少女，曾傳訊威脅少女裸聊，並截錄不雅影像，再要求少女自拍不雅影像傳給他，被新北地檢署依兒少性剝削罪起訴。

法界人士說，16歲以上18歲以下未成年人，成年人若未違反意願「合意性交」，不構成犯罪，與16歲以下未成年人「合意性交」則構成性交猥褻罪；若雙方皆未滿16歲，偷嘗禁果，依刑法第227條之一之規定（俗稱兩小無猜條款），可減輕或免除其刑。

有檢察官 說，許多成年男子利用未成年少女懵懂無知，威脅利誘，在不知所措情況下發生性關係，實務上可能被認定是合意性交；年滿16歲不代表心智已成熟，學校和家庭性教育 格外重要。