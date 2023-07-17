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男求和不成持槍挾持女友 與警對峙12小時由母親勸降

記者周嘉茹／桃園17日電
桃園陳姓男子16日持槍挾持女友，與警對峙12小時才棄械投降。（圖：桃園警分局提供）
桃園陳姓男子16日持槍挾持女友，與警對峙12小時才棄械投降。（圖：桃園警分局提供）

桃園39歲陳姓男子懷疑同居女友出軌，上周吵架後搬離，昨天清晨卻持霰彈槍返回，挾持女友求和；警方出動30名警力救人，談判至昨天下午1時許，陳男終於軟化釋放人質，接著在母親勸說下，昨天下午5時許棄械投降，結束長達12小時對峙。

警方調查，陳男曾因槍砲、殺人未遂等罪嫌入監服刑，與被害人交往許久，共同育有一名就讀高中的15歲兒子及年僅一歲半女兒，女兒由陳母照顧，陳男和女友、兒子一起住在桃園區國強一街女友住處。

上周陳男因懷疑女友出軌，二人發生爭吵，陳男憤而搬離女友住處，昨天清晨5時許卻又返回，持霰彈槍要求女友復合。

陳男持槍將女友控制在房間，女友媽媽和兒子睡覺醒來，立刻報警求救，警方獲報出動30名警力到場，包括十名持衝鋒槍的特勤警力，將整個樓層封鎖後，隔著房門和陳男展開談判。

經過警方軟硬兼施不斷勸說，陳男和警方對峙到昨天下午1時許，同意讓女友離開房間，但他仍持槍與警察對峙，還一度以槍抵住自己下巴。

據了解，陳男認為自己對不起家人，沒有做好父親、伴侶及兒子的角色，加上擔心再面對法律制裁，一度有自戕念頭；警方不斷安撫，鼓勵他勇於面對，過程中買飯給他吃、閒聊，又僵持近四小時。

直到警方聯繫陳男母親到場，第一次勸說陳男仍不願投降，陳母怒責「槍不給我死給你看」，陳男才終於軟化，昨天下午5時許棄械，向警方投降。陳男被逮捕帶回後拒絕夜間詢問，警方今天偵詢，依槍砲等罪送辦。

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