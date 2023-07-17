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嘉義遶境疑氣爆釀28傷 不排除人為因素

記者李宗祐／嘉義17日電
嘉義市「和聯境金虎爺會」前晚遶境活動發生爆炸意外，造成28人受傷，警方在現場蒐證調查。(記者魯永明／攝影)
嘉義市「和聯境金虎爺會」前晚遶境活動發生爆炸意外，造成28人受傷，警方在現場蒐證調查。(記者魯永明／攝影)

嘉義市「和聯境金虎爺會」前晚封街辦遶境慶典，主舞台旁垃圾桶突然爆炸，造成28人受傷送醫，最小傷者僅2歲，有7人住院治療。消防局初步研判，是密封性垃圾袋因高壓產生「氣爆」，但警方認為爆炸物中有垃圾、砂石之類物品，不排除人為因素，進一步鑑定調查。

和聯境金虎爺會創會10周年，前往新港奉天宮、新港金虎爺總會謁祖進香後，前天在嘉義市區舉辦遶境活動，持續到晚上。

當晚10時許主舞台旁突發生爆炸，目擊民眾說當時感到震了一下，接著就陸續見有人受傷，包括幾名小孩，大家協助傷者休息，拿水、遞衛生紙，忙著救人，不清楚什麼狀況。

消防局共將28名傷者送醫，其中7人遭玻璃穿刺傷或燒傷，住院治療。嘉義市消防局長蘇耀星說，初步勘查未發現爆竹煙火殘渣，也沒有發電機漏油燃燒跡象，推斷不是爆竹煙火也不是火災造成；現場有大型黑色垃圾袋殘餘物往外四射黏在四周，研判是黑色垃圾袋內爆開造成。

他說，有可能是因垃圾袋密封，腐爛垃圾蓄積產生類似沼氣的甲烷氣體，再有類似菸蒂引燃造成氣爆，因群眾密集造成多人受傷。

嘉義市刑警大隊長李奇勳說，目前採證大部分散落物、垃圾，東西很多，尚難判斷是不是消防局所推測垃圾袋氣爆，必須進一步查證。

2015年八仙塵爆後，中央要求各地大型活動要設立相關規則；嘉義市政府2018年成立「大型群聚活動安全管理自治條例」，規定超過千人、逾2小時大型活動要申請。但當地廟會活動很少依規定申請，前晚遶境也只申請路權。

嘉市消防局說，將與民政處檢討未來廟會活動必須依規定申請，宮廟也要擬訂計畫依條例審查。

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