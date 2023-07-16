輔助駕駛車肇事增 學者籲訂法規納管

裝有輔助駕駛系統的車輛，近年在國道撞擊緩撞車頻率大增，也讓國道事故處理人員大感無奈。圖為示意圖。(本報資料照片)

國道施工及事故處理緩撞車遭撞的意外層出不窮，去年較前年增加5成，而肇事車裝有輔助駕駛系統比率也逐年攀升，今年更增加到6成4，近3年造成86人死傷，成國道隱形殺手。國道事故處理班人員感嘆說，很多駕駛把「輔助駕駛」系統當「自動駕駛」使用，導致事故發生，但在輔助駕駛無法可管情況下，他們「上班宛如在賭運氣」。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰建議，台灣交通環境複雜，包括大雷雨、隨意竄出的行人、機車等，都可能影響系統辨識，既然輔助駕駛系統已是趨勢，應著手訂定法規納管，從嚴規範，讓輔助駕駛系統還在發展時，能透過法規避免被誤用或濫用。

根據交通部道安會統計，今年第1季國道交通事故高達788件，較去年同期增加55件。其中，國道施工及事故處理緩撞車遭撞事故從2021年的66件，成長到去年99件，今年1至4月也有31件；肇事車裝有輔助駕駛系統比率同時逐漸攀升，從前兩年的近5成，今年已達6成4。

交通部高公局說，輔助駕駛系統愈來愈普及，前年起，注意到這類車輛在國道撞擊緩撞車件數不斷上升，逾九成是從後方追撞，賠償金額約15至180萬元不等，近3年造成86人死傷。

高公局說，目前台灣市面車輛所配備的，僅為「輔助駕駛系統」，不少駕駛人卻將其當作「自動駕駛」使用，但輔助駕駛系統仍有部分情境可能無法即時正常運作，或是辨識前方物件，包括與前車速差過大或前車靜止狀態下，以及上下坡度大路段、彎道路段；前車未行駛於車道正中間、突然切入或轉向的車輛、特殊形式的車輛、機車及靜止行人，以及特殊天候環境。