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警誤認移工害少年縫17針 他原諒「辛苦的警察叔叔」

台灣新聞組／彰化15日電
被當成逃逸外勞的學生撞上旁邊耕耘機，血流滿面坐在地上。（圖：民眾提供）
被當成逃逸外勞的學生撞上旁邊耕耘機，血流滿面坐在地上。（圖：民眾提供）

彰化縣埔鹽鄉陳姓學生暑假到秧苗場打工，騎腳踏車返家途中被便衣員警開車攔查，學生以為遭綁架嚇得摔車，「拒捕」過程中撞到耕耘機，送醫縫17針。彰化縣警局表示，經查員警執法過程中未穿制服，違反勤務紀律，當時帶班葉姓所長記申誡一次，警方會賠償醫藥費。

17歲的陳姓學生暑假到秧苗場打工替外配媽媽分擔家計，4日傍晚，他騎腳踏車返家途中，被誤認逃逸移工，遭3名便衣員警開車追緝，他以為遭綁架，加速騎車逃跑卻摔倒，3名員警下車壓制，他大喊「救命」，拉扯掙脫時撞到一旁停放的耕耘機，當場血流滿面。

陳男親屬說，事發第二天，溪湖警分局派員到家裡道歉，孩子長輩都反映「你們這樣追車，太超過」，孩子拉扯過程受傷，送醫縫17針，還後要做醫美以免破相，警方道歉並承諾全額賠償。

令人心疼的是，孩子很老實，願意原諒「辛苦的警察叔叔」，更擔心執勤員警恐受處分，「他們會不會因此丟了工作？」

彰化縣警察局表示，溪湖警分局埔鹽分駐所葉姓所長和兩名員警在便服常訓後返所，駕車行經天盛村番金路天龍宮前，看到少年騎單車搖晃可疑，因此攔查，當時員警雖表明「我們是警察」，但來不及回分所駐所換回警察制服，縣警局還在釐清是否違反「執行巡邏勤務中盤查盤檢人車作業程序」。

陳姓高中生被警方懷疑是失聯移工加以追捕，台北市警交通大隊員警以女子「沒穿內衣」為由盤查，過去中壢警方也有大外割摔女老師事件，員警執法是否過當再度受到檢視；律師指出，警方盤查前是否告知身分、出於「合理懷疑」判斷，才符合法規範。

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