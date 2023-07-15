警調掃蕩地下匯兌 斷32億金流 緊盯境外勢力

警方發現地下匯兌集團與兩岸物流業者結合，透過物流公司代收代付多筆複雜的交易紀錄特性，掩護地下匯兌金流。(中央社)

調查局與刑事局近日專案掃蕩地下匯兌業者，成功阻斷不法金流約32億元（台幣，下同，約1億美元），由於明年總統大選將至，檢警調緊盯是否有境外勢力，利用地下通匯違法資助特定組織或個人，企圖擾亂選舉，影響台灣政局。

調查局日前動員全省外勤處站，破獲9起地下通匯案件，查獲金流高達近22億元。調查局指出，地下通匯多以合法商業行為、人力仲介公司、銀樓及第三方支付公司等作為掩護，暗地從事異地資金移轉。

調查局發現，地下匯兌多出現在兩岸或越南 等東南亞 國家間的異地資金清算及移轉，主要以傳統帳戶匯兌，藉由販售民生貨品的商店等作為掩護，甚至透過合法虛擬通貨交易所購買穩定幣，再經由他國幣商兌換成客戶指定的貨幣，進行異地結算的資金轉移。

警政署也說明近日打詐成果，近來刑事局查獲的重大詐欺 、經濟案件，手法涉及投資詐欺、解除分期付款等，都是當前常見的詐騙類型，日前刑事局破獲兩起詐團利用地下匯兌進行非法洗錢，短短時間就洗錢超過10億元。

刑事局向上溯源，更發現聯邦銀行主管及行員等人，涉協助掩護集團密集提領大額現金，當分行現金庫存不足，歹徒還能巧妙避開銀行風控，順利在其他分行提領洗錢牟利。

警方還發現，地下匯兌集團與兩岸物流業者結合，透過物流公司代收代付多筆複雜的交易紀錄特性，掩護地下匯兌金流。