台警誤認逃逸外勞弄傷少年 網轟種族歧視：不能就這樣算了

陳姓學生遭便衣員警攔檢，過程中受傷破相，送醫縫17針。（圖：民眾提供）

彰化縣17歲陳姓學生日前被員警誤認為失聯逸移工，遭便衣員警攔檢導致受傷破相，送醫縫17針。PTT八卦 版引起熱議，網友質疑警方涉嫌濫權、種族歧視 ，「不能就這樣算了」。

彰化縣埔鹽鄉陳姓學生出身單親家庭，利用暑假到秧苗場打工，為新住民母親分擔家計。他日前傍晚打完工騎單車返家途中，被穿著便服的溪湖警分局埔鹽分駐所葉姓所長和兩名員警要求攔查，他以為對方是壞人要綁架他，嚇得加速騎車逃跑，抵抗過程撞到耕耘機致頭破血流，縫17針。

彰化縣警察局表示，經查員警有表明「我們是警察」，但員警執法過程中未穿制服，違反勤務紀律，當時帶班葉姓所長記申誡一次，警方會賠償醫藥費。

PTT八卦版有網友發難，他表示，少年帶著手機，騎著單車，突然就被警察打了，還害人臉去撞到耕耘機縫了17針，若是少年去撞到的是眼睛或是動脈血管，不就造成不能挽回的悲劇了？結果溪湖分局還想用只是「誤會」來帶過。「我覺得不能只是賠醫藥費而已，絕對還要向打人的警察要求額外的賠償金，甚至要讓這些濫權的警察受到刑罰」。

網友說，另外這個事件還點出了警察平時濫權及歧視的問題，是不是常因為對方是外勞或是長得像外勞就隨意盤查？在還不確定是否為合法或逃逸外勞之前，就能隨意動用壓制力？拜託警察，這些事情真的要好好檢討，真心希望不要再有這樣的憾事發生了 。

其他網友推文，「弱勢族群，沒有法律人幫他討公道，好可憐」、「真的超生氣，而且還是願意務農的青年耶」、「我們不要就那麼算了好不好」、「即使是逃逸移工，也不能這樣打人。這背後是歧視新住民、欺壓弱勢、執法程序錯誤。怎麼沒膽去打黑道啊」、「扯只記申誡一支」、「怎麼看都像綁架」、「害一個幫忙務農的乖孩子直接破相」、「種族歧視」。