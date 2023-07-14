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台17歲學生打工被當逃逸外勞 便衣警「圍捕」見血惹議

記者簡慧珍／彰化報導
被當成逃逸外勞的學生撞上旁邊耕耘機，血流滿面坐在地上。（圖：民眾提供）
被當成逃逸外勞的學生撞上旁邊耕耘機，血流滿面坐在地上。（圖：民眾提供）

彰化縣埔鹽鄉一名今年要升大學的學生，暑假到鄰村打工，被三名便衣員警誤認為逃逸外勞，「當場逮捕」時這名學生也誤以為遭綁架而奮力抵抗，拉扯過程中學生撞上旁邊耕耘機，血流滿面，這時雙方弄清楚原來烏龍一場，學生被送醫縫17針，溪湖警分局事後派員慰問，不過地方認為警方應該「負擔完全責任」協助學生做醫美以免「破相」。

埔鹽鄉黃姓地方人士今天指出，這名單親家庭的學生住好修村，媽媽的母國是越南，也許這個孩子長得比較像東南亞籍人士，上周到天盛村親戚家幫忙農務兼打工時，騎腳踏車回家途中被三名便衣員警誤認是逃逸外勞，不由分說上前抓人，這名學生以為遭歹徒綁架，嚇得逃跑，全力抗拒和掙脫，雙方拉扯時，學生撞上旁邊耕耘機，當場血流滿面。

黃姓地方人士表示，三名便衣員警見狀上前仔細盤問，才知大搞烏龍，連忙把學生送往鹿港鎮的醫院救治，臉部縫17針，也醫治身體多處挫傷，溪湖警分局獲知員警未表明身分就動手抓人還造成傷害，自知理虧，已派員到學生家中慰問和致歉，縣議員張春洋關切此事，縣警察局也承諾依規定處理烏龍抓人案。

張春洋說，員警未出示身分，駕駛一般轎車路過，看見學生被當成逃逸外勞，一路追趕，那名學生嚇得加速騎車逃跑結果摔車，員警下車即動手「逮捕」，學生大喊「你們是誰？抓我做什麼？」口音不像外勞，其中一名員警拿出警察證件，學生自認沒交通違規及犯法，奮力抵抗，三名員警這才發現烏龍一場。

張春洋又說，這名學生的臉部和左大腿傷勢較嚴重，臉部待拆線後，看傷勢來決定後續修復，警方答應賠償和負責，但雙方尚未和解，他將追蹤此事，督促警方完全負擔。

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