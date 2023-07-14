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色男扒光酒醉女硬上 瞎扯她投懷送抱 下場判3年4月

記者曾健祐／台中14日電
卓男利用女晚輩酒醉硬上，法院依乘機性交罪判他3年4月。(示意圖／ingimage)
卓男利用女晚輩酒醉硬上，法院依乘機性交罪判他3年4月。(示意圖／ingimage)

卓姓男子約認識20多年女性晚輩唱歌、喝酒，不顧對方信任利用她酒醉硬上，女子醒來驚見卓光溜溜躺在一旁，自己內衣還被扣錯，隱忍數日情緒崩潰報警；卓還辯稱對方投懷送抱，女子則說把卓當父執輩看待，遇害至今仍無法工作；法院痛批卓毫無悔意，依乘機性交罪判他3年4月，可上訴。

檢警調查，卓男和女子是相識近20年老友，2022年2月25日到2人在彰化會和要去唱歌，當晚再一同赴台中汽車旅館開房間喝酒歡唱，半夜因女子喝了不少威士忌昏昏欲睡，卓竟將她帶到床上脫掉內衣褲硬上得逞。

隔天一早女子醒來，這才驚見卓男全身赤裸躺在她身旁，去上廁所時還發現自己胸罩扣子扣錯位置，但她第一時間不敢聲張，回家後身心飽受煎熬，並向朋友述說遭熟人性侵經過，在對方鼓勵時隔3天報警提告。

法院審理時，卓男坦承和女子性交，但矢口否認利用她酒醉硬上，辯稱女子喝醉躺在床上突然轉身抱他，2人就開始摟抱親吻、發生關係，當時的互動女子沒有拒絕，且女子喝酒也有親他，質疑怎麼變成她酒醉，就說是性侵她。

女子證稱，她把卓男當長輩，像是爸爸那樣，當時喝很醉身體無力、眼睛睜不開，卓就開始脫她衣服，沒多久就感覺被性侵，但喝到斷片沒有任何意識，就連怎麼結束都不知道；法院認為，女子前後證詞一致，且清楚描述事發經過。

女子還說，她遇害後到女性友人家借浴室洗澡，因為被侵犯覺得很不舒服、很骯髒，害怕沒有人相信她才沒將證據留下，只想清潔乾淨，後來會告訴朋友是因為自己承受不住了。

法院查，女子和卓男是朋友無怨隙，又將卓當長輩看待，還利用休假南下拜訪卓，一起去唱歌、休息，理應是處於放鬆享樂狀態，但其友人卻證稱，女子和卓見面後整個人精神不集中、狀況很差。

法院審酌，卓男利用女子對其信賴硬上，女子更坦言遇害後就醫1年多，至今仍無法回社會工作，對她影響非常大，可見卓惡性輕，犯後否認還率指是女子投懷送抱，絲毫未反省也沒賠償，依乘機性交罪判他3年4月。

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