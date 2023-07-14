我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

若上訴駁回 毆打高嘉瑜 林秉樞再14天可獲自由

記者王宏舜、周佑政／台北14日電
民進黨立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞施暴，渾身是傷。(本報資料照片)
民進黨立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞施暴，渾身是傷。(本報資料照片)

立委高嘉瑜遭前男友林秉樞毆打，被迫在他母親靈堂下跪、遭竊錄私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判林2年10月徒刑，其中只有傷害罪判刑8個月不得易科罰金；台灣高等法院昨駁回林與檢察官上訴，由於林曾遭羈押226天，未來如果上訴遭最高法院駁回定讞，林繳交台幣78萬罰金(約2萬5220美元)、再服刑14天，即可重獲自由。

律師陳頂新轉述，林秉樞對造成社會與司法資源耗費、被害人的傷害，再次致上最誠摯的歉意，並表示仍未放棄和高嘉瑜和解。

高嘉瑜表示，林秉樞的行為，受傷的不只有她一個人，林男過去所說所做的事，媒體跟法官都看得出來，不只荒誕，且昧於事實，還有很多故意帶風向的言論，讓她不能接受。

至於對這次判決是否感到失望，高嘉瑜說，對她或更多受害者而言，法律遠遠無法彌補，或是對過去傷害做任何補償，尤其沒有感受到加害者的歉意。

高院認為，一審認事用法、量刑及沒收均無違誤，檢察官和林秉樞對原判決的證據取捨及裁量重複爭執，均無理由，駁回上訴。林男可上訴三審部分，僅傷害、妨害電腦使用、變造準私文書等四罪，其餘定讞。

檢察官 高院

上一則

台灣企業天亮醫療摘掉台獨帽子 大陸撤銷制裁

下一則

青年房貸加碼 專家：政府救選票非救房市

延伸閱讀

林秉樞打高嘉瑜截裸照 仍判2年10月 再關14天可自由

林秉樞打高嘉瑜截裸照 仍判2年10月 再關14天可自由
田納西州上訴成功 未成年性別確認照護禁令復活

田納西州上訴成功 未成年性別確認照護禁令復活
雙和醫院確診者連砍3護理師 判9年4月定讞

雙和醫院確診者連砍3護理師 判9年4月定讞
不滿防疫措施 僧尼朝住持摔椅嗆聲判拘役

不滿防疫措施 僧尼朝住持摔椅嗆聲判拘役

熱門新聞

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

2023-07-12 14:49
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡