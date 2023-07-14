若上訴駁回 毆打高嘉瑜 林秉樞再14天可獲自由

民進黨立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞施暴，渾身是傷。(本報資料照片)

立委高嘉瑜遭前男友林秉樞毆打，被迫在他母親靈堂下跪、遭竊錄私密影像，一審依傷害、偽造文書等13罪判林2年10月徒刑，其中只有傷害罪判刑8個月不得易科罰金；台灣高等法院昨駁回林與檢察官 上訴，由於林曾遭羈押226天，未來如果上訴遭最高法院駁回定讞，林繳交台幣78萬罰金(約2萬5220美元)、再服刑14天，即可重獲自由。

律師陳頂新轉述，林秉樞對造成社會與司法資源耗費、被害人的傷害，再次致上最誠摯的歉意，並表示仍未放棄和高嘉瑜和解。

高嘉瑜表示，林秉樞的行為，受傷的不只有她一個人，林男過去所說所做的事，媒體跟法官都看得出來，不只荒誕，且昧於事實，還有很多故意帶風向的言論，讓她不能接受。

至於對這次判決是否感到失望，高嘉瑜說，對她或更多受害者而言，法律遠遠無法彌補，或是對過去傷害做任何補償，尤其沒有感受到加害者的歉意。

高院 認為，一審認事用法、量刑及沒收均無違誤，檢察官和林秉樞對原判決的證據取捨及裁量重複爭執，均無理由，駁回上訴。林男可上訴三審部分，僅傷害、妨害電腦使用、變造準私文書等四罪，其餘定讞。