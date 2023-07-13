世界級壓克力板大廠塑美貝科技 高雄廠區鍋爐爆炸大火

世界壓克力大廠塑美貝疑鍋爐高溫爆炸，火勢仍在悶燒，黑煙竄天際，幸員工疏散無人傷亡。（記者石秀華／攝影）

位於高雄楠梓加工區的塑美貝科技公司，今早7時38分疑鍋爐爆炸後發生大火，濃煙竄升天際，1公里外都可看得到黑霧，過程傳出陣陣爆炸聲，所幸無人受傷受困；該公司李姓廠長表示，因廠區內部存放的甲基丙烯酸甲酯儲料槽疑遇高溫 發生爆炸，所幸公司內部員工立即疏散，無人受傷受困。

消防局出動55車、130人前往灌救中，塑美貝是日本 住友化學集團子公司，是世界級壓克力鑄造板廠。今早傳出大火，空氣中瀰漫陣陣塑膠味，一公里外即可見黑霧向上竄燒，往楠梓加工區方向的翠華路塞車綿延2公里。

塑美貝公司的李姓廠長受訪表示，目前尚無法確知發生爆炸原因，對於火勢燃燒過程中，頻傳零星的爆炸聲，李男表示，3樓裡有一些原料，主要是溫度高，兩千坪方公尺的廠房裡有儲料槽，但甲基丙烯酸甲酯的毒物性很低，爆炸原因還在調查中，公司人員全部撤退，員工只能在旁等候。

高雄市副市長林欽榮表示，火災目前仍燃燒中，因塑美貝被視作化學壓克力公司，目前出動11部化學車、3部無人機、4部戰警車、100多名消防員進行，搶救，環保署南區專案小組已進駐。

消防局長王志平指出，由於是化學原料油槽燃燒，目前以固定式砲塔、消防機器人進行搶救，基本上鄰近的科技公司，已疏散一百多人，會盡快控制搶救。

塑美貝科技前身是聚美企業，1968年創立，日本知名企業「住友化學集團」2009年併購聚美後，成為住友百分之百投資 的子公司，仍以高雄楠梓科學園區原址為生產基地，並改名塑美睫貝科技。

塑美貝科技以日本住友化學所生產的純MMA(甲基丙烯酸甲酯單體)原料製造壓克力板，是世界級壓克力鑄造板廠。 世界壓克力大廠塑美貝疑鍋爐高溫爆炸，火勢仍在悶燒，黑煙竄天際，幸員工疏散無人傷亡。（記者石秀華／攝影） 世界壓克力大廠塑美貝疑鍋爐高溫爆炸，火勢仍在悶燒，黑煙竄天際，幸員工疏散無人傷亡。（記者石秀華／攝影） 世界壓克力大廠塑美貝疑鍋爐高溫爆炸，火勢仍在悶燒，黑煙竄天際，幸員工疏散無人傷亡。（記者石秀華／攝影） 世界壓克力大廠塑美貝疑鍋爐高溫爆炸，火勢仍在悶燒，黑煙竄天際，幸員工疏散無人傷亡。（記者石秀華／攝影） 世界壓克力大廠塑美貝疑鍋爐高溫爆炸，火勢仍在悶燒，黑煙竄天際，幸員工疏散無人傷亡。（記者石秀華／攝影） 世界壓克力大廠塑美貝疑鍋爐高溫爆炸，火勢仍在悶燒，黑煙竄天際，幸員工疏散無人傷亡。（記者石秀華／攝影）

來源：聯合影音網