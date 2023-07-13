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寫情書給女部屬？懲戒法院前院長李伯道稱慰問信惹議

記者王宏舜、林孟潔／台北13日電
懲戒法院前院長李伯道否認性騷擾女部屬，女部屬丈夫提出質疑。(本報資料照片)
懲戒法院前院長李伯道否認性騷擾女部屬，女部屬丈夫提出質疑。(本報資料照片)

懲戒法院前院長李伯道爆出因四度性騷擾女部屬而提前退職，是目前捲入性騷風暴層級最高的政府官員，司法院讓他退休的做法更引發各界批評，李伯道昨天發聲明否認寫「情書」給女部屬，更否認將特別費占為己有或私用，自認問心無愧，法界再掀波。女部屬的丈夫在臉書怒斥要李公開信函「讓大家開開眼界！」

李伯道先是否認外界傳出他寫「情書」給女部屬，稱只是給予下屬的慰問書面，他可於適當時機對外公開完整內容，接受社會公評。

另外，李被爆在院長任內用特別費宴請與業務無關、但與醫師兒子有關的健保署官員，另被爆以特別費買禮券、卻不知流向等疑雲，政風單位已展開調查。他在聲明中稱都照規定辦理，未曾私用或占為己有，有單據憑證可供檢視。

李伯道在聲明中還表示對他的不實指控或惡意抹黑，不排除採取法律途徑維護聲譽，態度強硬的聲明一出，司法圈再次議論紛紛。不少人說要看「慰問信」，也有人質疑何以證明李屆時拿出的「慰問信」與女部屬收的是同一封？

女部屬丈夫得知李伯道的聲明後，旋即在臉書上發文嚴厲質疑，既然李承認有給予下屬「慰問書面」，他想問除了他太太之外，在懲戒法院院長期間可曾發給第二個人？更質問給太太的「慰問書面」如何稱呼她、落款是什麼？

對於李伯道要求司法院調取錄影帶以明真相，女部屬的丈夫也反問院長室裡有安裝錄影機嗎？如果沒有，這些話有何意義？李自稱是健康因素提前辭職，卻無人知道他生了什麼病，女部屬丈夫大罵「你幹出這種事，怎麼還有臉發聲明稿恫嚇他人？」

司法院性騷擾申訴處理評議委員會在上周五約談李，專案調查小組已經調查完相關事證，正在撰寫調查報告書，若李伯道被送懲戒法院，如判免除職務、撤職、剝奪或減少退休金及退養金確定，不論退職或退休，領取的退休金、退養金等都將剝奪或減少。

退休金 性騷擾 臉書

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