打詐動作愈大 人頭帳戶喊愈高 1本飆到40萬

詐騙集團高價收購人頭帳戶，價碼三級跳，銀行業者透露，人頭帳戶的收購價已經喊到每本40萬元。（記者邱德祥／攝影）

「一本人頭帳戶的收購價，已經喊到每本40萬元(台幣，下同)了」，台北富邦銀行金融安全部副總經理蔡佩玲昨天在金管會召開的國銀總經理會議上，披露詐騙集團 高價收購人頭帳戶的現況。

政府未能阻斷詐騙集團在臉書、Line等網路上的詐騙資訊傳播，或斬斷詐騙集團的金流，國人對政府打詐成效不彰的民怨正在升高。

金管會昨天邀集本國銀行總經理開業務聯繫會議，曾任行政院洗錢防制辦公室執行秘書的蔡佩玲在會中分享北富銀的打詐阻詐經驗，她除了揭露詐團收購人頭帳戶的最新行情，也直言詐團行徑囂張，甚至不同詐團在銀行臨櫃「教詐」時，還會互相打招呼；此外，北富銀和刑事局合作開發的「鷹眼模型」AI偵測技術，目前已有14家銀行參與，北富銀在相關會議也分享經驗。

對於詐團收購人頭帳戶價格短時間內三級跳，從原本僅4、5萬元飆到一本40萬元，銀行業者說，半年前一本已漲到8至10萬元，但政府打詐動作愈來愈大，人頭戶被捉的風險日增，詐團不得不把價格拉高，「重賞之下必有勇夫」，另一方面，更可看出詐團賺飽飽，因此開名車、走集團專業化經營路線，甚至還找律師上門銀行「圍事」之外，還能大手筆開出人頭帳戶收購天價。

一位銀行高層指出，詐騙集團以前找人頭戶，都是找遊民、銀髮族居多，現在詐騙集團則把腦筋動到移工，尤其是政府鼓吹新南向政策，很多詐團先透過在台期限屆滿，要回國的移工拿到人頭帳戶，「反正移工都要離開了，返國前賣掉帳戶賺一手，何樂而不為？」接著透過人頭帳戶，以經商或投資 等名目要求銀行開立網銀的外幣匯款轉帳功能，直接詐騙所得匯到東南亞 地區，甚至國銀在東南亞的分行。

蔡佩玲在會中提到，詐團收購人頭帳戶已不是一本一本收，「甚至是100、200本的買」，但是在收購之前，詐團會要求要出賣人頭帳戶的人先完成「通關程序」才會付錢。她也說，打詐光靠臨櫃關懷是不夠的，因為詐團已將金流的重心從臨櫃轉向網銀、ATM。

至於詐團買人頭帳戶會要求哪些必要程序，與會人士指出，詐團會要求賣家必須先開立網路銀行，並設定約定轉帳額度，同時必須先完成數筆小額交易的測試，且要完成開立外幣帳戶，方便把錢匯出國外，最後還得依詐團指示更改密碼。