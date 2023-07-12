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錢花哪去？政府打詐像打地鼠 「愈打愈詐」

記者馬瑞璿、朱漢崙╱台北12日電
蔡英文總統（右二）日前與行政院副院長鄭文燦（右三）、內政部長林右昌（右一）至刑事警察局視察打詐工作執行，她致詞時表示，現今詐騙日新月異絕對不能鬆懈，必須持續聯合各方力量，打擊詐騙。（記者余承翰／攝影）
蔡英文總統（右二）日前與行政院副院長鄭文燦（右三）、內政部長林右昌（右一）至刑事警察局視察打詐工作執行，她致詞時表示，現今詐騙日新月異絕對不能鬆懈，必須持續聯合各方力量，打擊詐騙。（記者余承翰／攝影）

政府去年7月籌組打詐國家隊，行政院今年5月底再成立打詐專責辦公室，政府打詐行動看似積極，但為什麼民眾卻感覺「愈打愈詐」？長輩甚至還天天接詐騙電話、詐騙簡訊，接到心神不寧。政府預算究竟用到哪裡去了？政府打詐除開會搞大內宣，提不出更有效的對策嗎？

新冠肺炎疫情爆發以來，詐騙猖獗，從傳統市話詐騙，一路擴散到網路詐騙；以前詐騙不過是騙錢而已，現在連人都被騙去國外「打工」，被迫從事非法行為，甚至遭受非人對待。

這讓民眾對於詐騙感到深惡痛絕，從2020年開始，民眾就發現詐騙愈來愈多，而政府從去年才開始有積極動作，儘管敲鑼打鼓的投入很多資源，但民眾始終感受不到打詐的成效。

對許多民眾來說，最大的疑問是，政府不是宣稱積極打詐，但為什麼詐騙電話、簡訊、甚至是廣告卻不減反增？其中一個關鍵是，當政府在打詐的時候，詐騙集團也持續進化，詐騙業務不僅走向集團化發展，甚至還邀集駭客集團，一起做大這個「詐騙生意」，今天騙你「黑貓宅急便沒有你的地址」，明天偽裝成遠通電收，騙你「臨時停車費未繳清」，天天找新花招來騙人。

詐騙集團手法不斷翻新，而政府應對策略卻仍處在舊時代，詐騙集團出一招，政府就接一招，詐團天天變新花樣，政府也只好疲於奔命的接招，宛如在玩打地鼠遊戲，這個新招出來打一下，明天那個新招出來再攔截，政府這種被動迎戰、頭痛醫頭、腳痛醫腳的方式，政府不覺得累，人民看著都累了，重點是看不到成效。

政府總說要從源頭阻詐，但真正的源頭是什麼？是明白詐騙集團這個產業鏈的變化，只有深入了解產業鏈的改變、重新了解詐騙集團的思維，才能從中找到問題點，各個擊破、從中阻斷。

從駭客到詐騙集團都走向集團化經營，雖說許多詐騙集團都將據點設在海外，詐騙電話也是從海外撥入，但在台灣難道沒有接頭的人？難道完全沒有辦法可以從接頭處就阻斷？每一個詐騙電話號碼、每一個人頭帳戶，難道都查不出誰在使用？難道不能運用最先進的AI技術，針對行為異常的電信門號、人頭戶帳號，做出偵測警示？

政府總說，要變成「有智慧」的政府，在打詐這件事上，能否改變一下思維，用智慧去解析詐騙集團的變化，鬥「智」總比鬥「勇」好，既省時、又省力，如此一來，打詐才有成效。總不能每件事都要等到有人號召群眾走上街頭，要求落實「防詐正義」，政府才願意把打詐當一回事。

而行政院長陳建仁昨與法務部、內政部、數位部、NCC等部會官員同台，提出堵詐1.5版七大宣言。陳建仁也提到，教會朋友的女兒被詐騙集團騙走250萬元，年輕人好不容易存好錢準備買房，但一夕之間錢就不見，聽了非常難過，這對年輕人是不公平的事情，希望每個人都提高警覺防範詐騙。

NCC昨舉行「打擊詐欺強化堵詐論壇」，陳建仁表示，防堵詐騙就像防疫工作，希望民眾減少接觸病毒、接觸後盡量不要感染，就算感染也希望趕快治療好，因此，打擊詐騙作法必須不斷精進。打詐也像防疫工作，需要高度團隊合作，台灣防疫成功是因為2300萬人一起努力，打詐也要眾人團結才能做好。

詐騙集團 防疫 駭客

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