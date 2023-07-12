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白飯之亂 北科大生怒辦飯桶王賽 教部：曾有人吃到喪命

記者許維寧／台北12日電

國立台北科技大學資財營學生日前造訪熱炒店，但未料沒吃到足夠白飯，對店家刷一顆星負評，引爆「白飯之亂」。事件延燒至今仍未平息，未料北科大學生再稱將舉辦第一屆「飯桶王」大賽，並設立大胃王組。教育部技職司司長楊玉惠表示，不鼓勵亦不樂見大胃王活動，更指早在15年前就有大專校院生因參加大胃王活動致死。

有學生今日於北科大社團表示，已募得款項將舉辦第一屆飯桶王大賽，初步規劃設立可配水吃的「純白飯組」以及可選配料的「正常組」，並再設立配料不限的「大胃王組」，預計比賽時間二至三小時，將選在午餐時段舉行。

學生也指出，冠軍將保底獲得2000元，前三名均有四位數獎金，只要曾經是北科大學生或教職員工均符合參賽資格，目前仍在規劃中。

但據了解，2008年時就有大專校院舉辦大胃王比賽，卻不幸發生憾事，當年教育部即認為大胃王比賽有損健康，學校應禁止沒有正面意義或教育性質的競賽，也讓包括吃西瓜、喝啤酒、吃冰淇淋等數個大專校院大胃王比賽走入歷史。

教育部技職司司長楊玉惠表示，早在15年前，大葉大學一名學生就因參加大胃王比賽，30秒內吞了2.5個饅頭，導致身體不適，最終過世。大胃王相關比賽可說吃太撐傷身體，對健康也有影響，教育部至今立場一致，不鼓勵、不樂見大胃王活動。

楊玉惠談到，學生若想表達意見可採取其他管道，也呼籲校方出面和學生溝通。事件發生至今已經失焦，也許學生還在氣頭上，希望校方主動和學生溝通、妥善處理，儘早平息爭議。

教育部

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