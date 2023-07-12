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台聯邦銀2主管 涉助詐騙集團洗錢5000萬贓款

記者柯毓庭／新北12日電
聯邦銀行通化分行張姓經理（圖中）由警方移送新北地檢署複訊。(記者柯毓庭／攝影)
聯邦銀行通化分行張姓經理（圖中）由警方移送新北地檢署複訊。(記者柯毓庭／攝影)

聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管，涉嫌勾結詐騙集團、協助洗錢，再從中收取報酬，估計經手贓款5000多萬元；新北地檢署前天指揮警方搜索約談，訊後依涉犯銀行法、加重詐欺取財、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌聲請羈押禁見張、滕2人，法院裁准。

檢警另約談受指示的聯邦銀行兩名存匯主管、3名行員，訊後各以5萬到10萬元不等交保。

檢警去年9月偵辦一起詐騙集團，以投資吸引民眾上當，將贓款利用企業網銀可大筆轉帳方式洗錢，再提出轉成虛擬貨幣、規避追緝，被害人逾200人，詐騙達5億。

檢警針對該詐團執行三次搜索拘捕後，發現詐團透過介紹認識張姓經理與滕姓理財主管，張、滕2人今年3月底起涉與詐團勾結，協助詐團成員臨櫃提領異常金流。

檢警查出，兩人還協助詐團開立公司帳戶，幫忙解除被管控異常帳戶，每處理1筆可收取1%酬金，估計直到今年4月中詐團被檢警破獲停止，20天左右經手詐款5千多萬元，不法獲利數10萬元。

新北地檢署10日指揮刑事局等單位前往聯邦銀行通化分行等處搜索，帶回張、滕等7名被告，另傳1名行員證人，查扣證物與疑似詐欺贓款350萬元。獲保釋行員稱是聽從張的指示，「因他是長官」。

詐騙集團 詐欺 虛擬貨幣

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