我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

男遭押走凌虐1小時 丟包急診不治

記者周宗禎、黃宣翰／台南11日電
台南任姓男子遭人押走凌虐致死，網路流傳他遭虐畫面，任被打到頭破血流，邊擦地板上血跡。(記者周宗禎／翻攝)
台南任姓男子遭人押走凌虐致死，網路流傳他遭虐畫面，任被打到頭破血流，邊擦地板上血跡。(記者周宗禎／翻攝)

台南市47歲任姓男子前天深夜被人押走，凌虐1個多小時後被丟包在永康奇美醫院，傷痕累累不治，身上有鈍器重擊傷，頭部腫脹疑頸部骨折；警方查出他曾在舞廳與人衝突，並在網路嗆聲，疑因此惹來殺身之禍，已鎖定可能涉案分子展開搜捕。

據了解，綽號「狀元」的任姓男子長年在台南永康小東路與東區交界一帶活動，曾自稱是某在地知名角頭的兄弟，但未經該角頭及道上證實；任最近曾幫人「喬金錢糾紛」。

警方調查，任男8日凌晨在安平區台南大舞廳飲酒，疑「講話太大聲」被教訓，對方當眾讓他難看；任離開就醫後心有不甘，在臉書貼文，「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」。疑因此惹怒對方。

9日下午，任男在永康復國路黃昏市場與朋友飲酒，晚間7點多前往東區某燒烤店，到10點左右被人押走，約1個小時後就被丟包在永康奇美醫院急診室。

當時醫院保全曾上前詢問載送的車上男子，對方稱「在路邊發現這個人受傷，載到醫院」，隨即離去，醫院通報警方。

虐殺畫面昨在網路流傳，至少4人拳打腳踢、棍棒伺候，任滿身是血倒地，對方還要他跪著把地上的血擦乾淨。死者胞姊認為任男被打到頸部斷裂，對方是要置人於死地，要求還死者公道，「不能讓人出來頂罪，一定要抓到真正的凶手」。

臉書

上一則

疑妻另結新歡 9旬翁持獵槍 隔門轟傷妻

下一則

物價漲 前5月實質總薪資 7年來首見負成長

延伸閱讀

夏季感染合併中暑個案恐達高峰 男子體溫107.2℉陷昏迷

夏季感染合併中暑個案恐達高峰 男子體溫107.2℉陷昏迷
被佛州專機丟包麻州瑪莎葡萄園 無證客已就業不想走

被佛州專機丟包麻州瑪莎葡萄園 無證客已就業不想走
被專機從德州載到麻州丟包 少數無證客已在當地就業

被專機從德州載到麻州丟包 少數無證客已在當地就業
下東城18歲少年 頸部中槍不治

下東城18歲少年 頸部中槍不治

熱門新聞

圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02
FT報導指出，隨著中國擴大對台灣的軍事恐嚇，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備出路的選項。歐新社

FT：憂心台海衝突 台富人開始錢坤大挪移 這些資產最受青睞

2023-07-04 16:50

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤