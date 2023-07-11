疑妻另結新歡 9旬翁持獵槍 隔門轟傷妻

宜蘭發生92歲翁拿槍轟太太事件。(記者陳敬丰／攝影)

宜蘭92歲丁姓老翁懷疑77歲妻子另結新歡，前天清晨兩人爆發口角，丁妻回房關上房門，老翁一氣之下持獵槍朝房門開槍，霰彈射穿木質房門，造成妻子腿及腹部中彈，送醫取出五顆霰彈彈丸。警方當場逮捕老翁，依槍砲及殺人未遂罪嫌送辦，檢方訊後責付家屬帶回。

警方調查，丁姓老翁是老榮民，夫妻長年感情不睦，各自分房睡，他懷疑妻子結交男友，常因此爭執。前天清晨，兩人又因起口角，丁妻返回自己房間關上房門，老翁怒不可抑，持獵槍朝妻子房門開了一槍，擊發的霰彈直接射穿房門，擊中站在門後的丁妻。

槍聲驚醒在隔壁房睡覺的次子，查看後報警，警方到場見丁妻疼痛哀叫，大腿及腹部受傷，送醫取出5顆霰彈彈丸，屋內查扣一把美製雙管獵槍、24顆霰彈。

丁姓老翁當場被捕，他說懷疑妻子結交男友，還把男友藏房裡，才會拿獵槍擊 射房門；但老翁兒子說，母親沒交男友，完全是父親幻想。

警方查出該美製雙管獵槍是老翁依自衛槍枝管理條例申請合法持有，1983年核發執照，威力不小，幸有一道房間木門阻隔減少殺傷力，否則後果不堪設想。

警方偵詢後依槍砲及殺人未遂罪移送丁姓老翁，同時替丁妻聲請緊急保護令。