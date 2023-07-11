我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

疑妻另結新歡 9旬翁持獵槍 隔門轟傷妻

記者戴永華／宜蘭11日電
宜蘭發生92歲翁拿槍轟太太事件。(記者陳敬丰／攝影)
宜蘭發生92歲翁拿槍轟太太事件。(記者陳敬丰／攝影)

宜蘭92歲丁姓老翁懷疑77歲妻子另結新歡，前天清晨兩人爆發口角，丁妻回房關上房門，老翁一氣之下持獵槍朝房門開槍，霰彈射穿木質房門，造成妻子腿及腹部中彈，送醫取出五顆霰彈彈丸。警方當場逮捕老翁，依槍砲及殺人未遂罪嫌送辦，檢方訊後責付家屬帶回。

警方調查，丁姓老翁是老榮民，夫妻長年感情不睦，各自分房睡，他懷疑妻子結交男友，常因此爭執。前天清晨，兩人又因起口角，丁妻返回自己房間關上房門，老翁怒不可抑，持獵槍朝妻子房門開了一槍，擊發的霰彈直接射穿房門，擊中站在門後的丁妻。

槍聲驚醒在隔壁房睡覺的次子，查看後報警，警方到場見丁妻疼痛哀叫，大腿及腹部受傷，送醫取出5顆霰彈彈丸，屋內查扣一把美製雙管獵槍、24顆霰彈。

丁姓老翁當場被捕，他說懷疑妻子結交男友，還把男友藏房裡，才會拿獵槍擊射房門；但老翁兒子說，母親沒交男友，完全是父親幻想。

警方查出該美製雙管獵槍是老翁依自衛槍枝管理條例申請合法持有，1983年核發執照，威力不小，幸有一道房間木門阻隔減少殺傷力，否則後果不堪設想。

警方偵詢後依槍砲及殺人未遂罪移送丁姓老翁，同時替丁妻聲請緊急保護令。

槍擊

上一則

侯友宜喊團結 「多次與韓國瑜聊電話」

下一則

男遭押走凌虐1小時 丟包急診不治

延伸閱讀

罕見醫學異象 約旦男腹痛竟驗出懷孕陽性：整個診所醫護都嚇到

罕見醫學異象 約旦男腹痛竟驗出懷孕陽性：整個診所醫護都嚇到
打擊肥肉、消水腫必看 「這些」穴位有助減肥 如何按摩？中醫師告訴你

打擊肥肉、消水腫必看 「這些」穴位有助減肥 如何按摩？中醫師告訴你
最後的神木（一二）

最後的神木（一二）
上腹悶痛吃完飯就脹氣 膽囊滿是「魚子醬」狀結石

上腹悶痛吃完飯就脹氣 膽囊滿是「魚子醬」狀結石

熱門新聞

圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02
FT報導指出，隨著中國擴大對台灣的軍事恐嚇，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備出路的選項。歐新社

FT：憂心台海衝突 台富人開始錢坤大挪移 這些資產最受青睞

2023-07-04 16:50

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤