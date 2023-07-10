夫規定留長髮、婆婆酸貪財產 她訴請離婚判准

新北市一名男子嚴格限制妻子「只能留長髮」，還因她剪短髮而找長髮酒店妹曖昧，妻子訴請離婚，一審判准。台灣高等法院認為男方曾與別人曖昧，而且從未放棄影響妻子外貌決定權，駁回他上訴。(記者王宏舜／攝影)

新北市一對結了14年婚的夫妻，因生活習慣、婆媳與價值觀衝突屢齟齬，妻子指丈夫限制她「只能留長髮」，還因她剪短髮而找長髮酒店妹曖昧，婆婆更常冷言冷語「這房子以後最大受益者是誰還不知道」，訴請離婚。一審判准後，丈夫上訴，台灣高等法院認為男方曾與別人曖昧，而且從未放棄影響妻子外貌決定權，判他敗訴。

這對夫妻2009年12月結婚，與婆婆同住。妻子表示丈夫對她的外貌設下許多限制，包括不准剪短頭髮、染髮、穿耳洞，她2018年因剪了頭髮，丈夫竟前往聲色場所物色「留長髮」的女子報復，她質問卻換來「特種行業逢場作戲」的回應。

妻子也表示結婚多年，婆婆沒給她什麼好臉色，動輒說「這房子以後最大受益者是誰還不知道」「妳最年輕，以後走了幾乎都是給妳」等話，暗指她貪圖財產，但丈夫沒幫忙解釋，還放任婆婆羞辱，婆媳問題日增。因受不了丈夫剛愎，加上在外頭有「小三」，妻子2021年搬回娘家，她認為雙方已經無法維持婚姻，因此訴請離婚。

丈夫主張，染髮、穿耳洞只是夫妻對審美的喜好，是「小事」，而酒店小姐為招攬生意而與他對話，妻子卻認為他出軌，沒有實證。另外，丈夫也替母親說話，聲稱母親怎麼可能羞辱妻子，妻子這般中傷母親，就是為了編造離婚的理由、掩飾自行離家的事實。丈夫認為妻子在合理化自己的過失，婚姻其實沒有什麼大問題，他不同意離婚。

新北地方法院調查，妻子發現丈夫曾送第三者 Dior 護唇膏，卻沒送過妻子，讓妻子相當不悅，且幾乎每天都晚上9點後才回家，雖然丈夫辯稱是因可以取得優惠價而幫人代購，即便沒有踰矩行為，但這種異於社交的行為，確實已動搖婚姻互信基礎。丈夫一開始以「單純酒店小姐招攬客戶對話」狡辯，明顯是避重就輕，不足為信。

不過對於「剪髮」的爭執，一審認為雙方對此有溝通、包容可能，還不到危及婚姻地步，妻子這部分的主張不採。審酌雙方從2021年3月分居，已失情愛，若強求婚姻只會造成貌合神離的假象，一審判准離婚。

丈夫坦承2018年間因工作關係而與酒店小姐有一些「應酬對話」，強調絕無出軌，上訴高院 。高院審理發現，妻子曾因丈夫與異性有不正常往來，一度想尋短，可見這對她的衝擊甚大，而丈夫也曾傳「讓妳搬出去是因為婆媳關係」「我讓妳先搬出去，真的是因為我媽媽的關係，我天真以為婆媳關係我能處理」，分居並不是妻子執意孤行。

高院認為妻子只因剪了短髮，換來丈夫「短髮看起來真醜真胖」的譏諷，外貌決定受控制，即便分居也沒緩和，駁回丈夫上訴。