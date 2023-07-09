我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

葉倫訪中高規格接見 評論：北京「棉裡藏針」搶主導權

盲婦擬贈遺產 男看護等不及先領光

記者曾健祐／台中9日電
王姓男子擔任外送員時，因送餐認識雙眼失明又病重的富婆，對方認為與王男投緣聘其當看護，甚至立遺囑要贈與遺產，未料卻引狼入室，帳戶遭王男盜領655萬餘台幣。二審依詐欺罪判王男3年徒刑。(記者曾健祐／攝影)
王姓男子擔任外送員時，因送餐認識雙眼失明又病重的富婆，對方認為與王男投緣聘其當看護，甚至立遺囑要贈與遺產，未料卻引狼入室，帳戶遭王男盜領655萬餘台幣。二審依詐欺罪判王男3年徒刑。(記者曾健祐／攝影)

王姓男子擔任外送員時，因送餐認識雙眼失明又病重的富婆，對方認為與王男投緣聘其當看護，甚至立遺囑要贈與遺產，未料卻引狼入室，帳戶遭王男盜領655萬餘台幣（約21萬美元）；台中地院以婦人證詞前後不一，難認無授權提領款項，判決無罪；二審細究兩人對話錄音，認為王男利用婦人信任盜走鉅款，改依詐欺罪判王男3年徒刑。

起訴指出，婦人因雙眼失明、長期臥床，將自己帳戶印章、提款卡和密碼交給王男，由王男自行提領薪資、還有照顧她所需費用，婦人感念王男照護，有意死後將財產贈與，並找來律師見證預立遺囑。

王男利用婦人對其信任的機會，2019年陸續盜領655萬餘元，後來王男被辭退，婦人改請朋友幫忙提款，才驚覺存款所剩無幾；警方獲報調閱ATM監視器及帳戶交易明細，發現是王男所為，檢方依業務侵占等罪起訴王男。

一審時，王男辯稱所有提領、轉帳都是婦人授權，婦人說自己生命剩下六個月，感謝他在生命最後的時光陪伴，答應要幫他創業，所以同意才讓他轉走帳戶資金。

婦人證稱，她在2019年叫麥當勞外送認識王男，覺得人不錯聘請當看護，並在律師見證下立遺囑，表示死後財產繼承人是王男。一審認為，無法證明王男未經婦人授權提款，判王男無罪。

案件上訴二審，台中高分院勘驗兩人對話錄音，王男曾刻意打電話給婦人稱，「妳都跟我約好了」、「當初是妳叫我用的」，內容都是對自己有利的陳述；當天婦人回答，「我真的很不舒服」，想急著掛電話，但王男又說，「我對妳不夠盡心盡力嗎？」婦人反嗆「你放屁」。

法院調查，王男離職後不返還存簿、印章，經婦人朋友告知帳戶僅剩幾千元時，婦人還驚呼「怎麼可能」，顯見王男未經婦人同意轉帳或提款，且前後說詞不合理，不足採信，撤銷原審判決，改依違法製作財產權罪判刑三年。

麥當勞 詐欺

上一則

綠能區土地將強行鬆綁 民團學界抗議 批罔顧民間聲音

下一則

台北電影獎 影帝王柏傑 影后陸小芬 「疫起」最大贏家

延伸閱讀

雙和醫院確診者連砍3護理師 判9年4月定讞

雙和醫院確診者連砍3護理師 判9年4月定讞
女看護遇MeToo 台色雇主頻傳A片強拉她手摸「鸚鵡」

女看護遇MeToo 台色雇主頻傳A片強拉她手摸「鸚鵡」
借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元
美京華人活動中心失智症患者看護培訓 7/6開課

美京華人活動中心失智症患者看護培訓 7/6開課

熱門新聞

圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02
圖／ingimage

台男勾人妻鬧出「人命」 1理由拖媽媽下水附連帶賠償

2023-07-02 13:42

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂