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狠心夫妻涉虐兒 致小兄弟1死1腦癱

記者林保光／高雄9日電
高雄地方法院將凌虐1歲兒子的吳姓男子，依重傷害判8年10月徒刑。(記者林保光／攝影)
高雄地方法院將凌虐1歲兒子的吳姓男子，依重傷害判8年10月徒刑。(記者林保光／攝影)

做網拍生意的吳姓男子與賴姓妻子生育兩名兒子，吳男去年受不了大兒子吵鬧，竟凌虐大兒子致癱瘓，不料在押期間，妻子又產下男嬰，也疑遭凌虐致死；高雄地方法院認為，吳男沒耐心教養又凌虐大兒子致腦癱，近日依重傷害罪重判8年10月徒刑。

吳男（23歲）去年11月涉凌虐1歲多的大兒子，遭檢方聲押獲准，已懷孕的賴姓妻子（20歲），今年5月產下次子，沒想到剛滿月的小兒子，6月18日經賴女送往國軍高雄總醫院左營分院，到院前死亡；橋頭地檢署相驗出有新舊傷痕，解剖複驗後，證實顱內出血，檢方懷疑男嬰生前遭凌虐，聲押賴女與另名同居吳姓男子獲准，全案偵查中。

判決指出，吳男經營網路買賣，作息不定，2021年與賴女生下大兒子，去年8月在高雄市新興區租處，吳男因才不滿大兒子摔東西、哭鬧，每周拿塑膠棍鞭打兒子，遇兒子大聲尖叫，情緒失控，拿塑膠棍打兒子頭部。

去年11月10日，吳男再抽打大兒子，導致顱內出血、顱骨骨折、頭部軀幹四肢多處瘀傷昏迷，夫妻將兒子送醫急救。醫護發現男童遭凌虐，通報高雄市社會局，社會局報請檢警偵辦，吳男被收押後，坦承對兒子施虐。

今年2月醫院評估，吳男大兒子因腦傷造成左側偏癱、全面性發展遲緩，需持續接受物理、職能及語言治療，後續可能造成失能，需長期臥床、生活無法自理等長期後遺症。

檢方起訴吳男移審高雄地院，法院裁定再延押至今年8月，吳男曾說妻子已生下次子，盼社會局安置癱瘓的大兒子結束後，讓大兒子重返原生家庭，由妻子照顧。事實上，賴女非但不願意照顧，又涉及凌虐剛出生的次子致死，法官認為賴女不能照顧大兒子，沒同意吳男意見。

合議庭認為，吳男虐兒再犯風險性高，即便出獄，可能也無法好好照顧兒子，綜合犯罪等情節，仍需透過較長刑期，由矯正機構妥適教化，判刑8年10月。

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