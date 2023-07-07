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高虹安告網友「特權插班進北一女」 北檢：合理評論不起訴

記者房荷庭／台北即時報導
新竹市長高虹安。本報資料照片
新竹市長高虹安。本報資料照片

去年九合一選舉期間，現任新竹市長高虹安遭網友爆料求學時靠特權插班進北一女中，一名朱姓女子在個人臉書塗鴉牆上PO文，指控高虹安的母親應該有很多國民黨高官的人脈等不實言論，高虹安控告朱女涉犯加重誹謗與意圖使候選人不當選而傳播不實等罪。台北地檢署今偵結，認定朱女的言論為可受公評之事，尚屬合理評論範圍，罪嫌不足，朱女獲不起訴處分。

據了解，去年10月2日選舉期間，朱女在臉書個人塗鴉牆上發布「依此脈絡和他們前後鋪陳的運作卡位利害關係看來，她（高虹安）父母，特別是她媽媽在○○中學教學多年的國民黨高官方面應該有很重要的人脈關係在」等言論。

對此，高虹安當時回應，她是國中市長獎畢業，推甄考入北一女，朱女所述為不實言論，足以動搖她的品格、形象與名譽，影響選民投票的正確性與選舉公正性，提告朱女涉犯刑法加重誹謗、意圖使候選人不當選而傳播不實等罪嫌。

檢方指出，北檢傳喚朱女未到庭，朱女在警詢時坦承，她確實有發表貼文，不過只是引用其他人發布的文章，認為內容沒有不實，只是想分享這個資訊，並無使高虹安不當選的意圖。

檢方認定，高虹安當時為新竹市長候選人，競選期間，任何候選人的品德、操守、誠信與能力都應受選民嚴格檢驗。而且，當時已有數家媒體報導有關高虹安父母的議題，檢方認定，朱女發表言論涉及關心候選人誠信為可受公評之事，尚在合理評論範圍內，再加上朱女僅表達個人意見，沒有對高虹安無端抽象謾罵，難認朱女意圖妨害高虹安名譽。北檢7日偵結，認定朱女罪嫌不足，全案獲不起訴處分。

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