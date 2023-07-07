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男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

男持榔頭殺外配妻 再追進超商殺子被逮

記者簡慧珍／彰化7日電
彰化縣男子涉嫌殺害妻子後，拿榔頭追殺兒子，一路追進超商，他兒子躲在店員後面，店員冷靜面對凶嫌。圖轉載自爆料公社二社
彰化縣男子涉嫌殺害妻子後，拿榔頭追殺兒子，一路追進超商，他兒子躲在店員後面，店員冷靜面對凶嫌。圖轉載自爆料公社二社

彰化縣福興鄉62歲男子前晚疑與外籍配偶有爭執，持榔頭重擊妻子頭部致死，還失控追打其17歲兒子，兒子滿身是血躲進超商求救，警方趕到帶回他詢問後，移送彰化地檢署偵訊，經檢察官訊問後，認凶嫌涉犯刑法殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為殺人重罪，並有逃亡、串證之虞，聲請羈押，彰化地院今日凌晨裁定羈押，以利檢察官將持續深入偵辦，釐清全案經過。

警方調查，嫌犯前晚（本月5日）與妻子口角後，竟持榔頭猛打妻子，造成妻子頭骨碎裂送醫急救到院後即失去生命跡象，深夜重傷不治。他兒子頭部也他重擊到嚴重撕裂傷，右手掌及手指均骨折，幸好經搶救後，暫無生命危險。

據了解，凶嫌一家是低收入戶，因45歲印尼妻長期將錢寄回印尼，最近又向地下錢莊借錢，要他處理，兩人因債務危機而爭吵，他在家中先持榔頭重擊妻子後，又追打兒子，兩人沿路追，兒子在途中一路被父親以榔頭重擊頭部，畫面驚悚，兒子滿身是血逃進距離家中約50公尺的超商，先是坐在店內椅子上哭喊著痛，大聲喊救命。

男子光著上半身也全身沾著血跡拿著榔頭走進超，手持榔頭與店員對峙時喘氣呆立，店員冷靜拿起電話報警的影片被錄下，在網路上瘋傳。彰化地檢署檢察官陳昭蓉指揮鹿港分局組成專案小組，除逮捕在場行凶者，昨（6日）相驗死者。

凶嫌經檢察官訊問後，認涉犯刑法殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為殺人重罪，並有逃亡、串證之虞，檢察官昨深夜向法院聲請羈押，彰化地方法院今日凌晨裁定羈押。檢察官將持續深入偵辦本案，釐清全案經過，同時通報財團法人犯罪被害人保護協會台灣彰化分會，提供被害人家屬必要的權益保障。

檢察官 超商 印尼

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