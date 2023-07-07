藝術家謝春德遭控性侵13歲少女 長期裸照要脅

藝術家謝春德。(本報資料照片)

一名女網友昨在臉書 指控13歲起長期遭藝術家謝春德性侵 ，謝並以裸照要脅維持猥褻關係，直至被害女子讀高中。消息曝光，輿論譁然。被害女子如今36歲了，她說「這23年裡我在地獄蓋了一座城堡」。

北藝：中止一切合作

謝擔任負責人的太界文化創意產業有限公司，與台北表演藝術中心原本合製開幕節目「未來密碼」，不過北藝昨發聲明強調對性平事件「零容忍」，將中止「未來密碼」一切合作，已通知謝洽談相關事宜。「靠北藝術 kaobei Art」臉書粉專有網友爆料，國家文藝獎有人屢次提名謝姓藝術家，因為有評審知道內情，想辦法擋下來。

對於女網友的指控，記者昨致電謝春德，截至截稿前都未回應，傳訊息也未回。臉書更已關閉。

受害女子在臉書指控，謝春德自她13歲時就伸出狼爪。網友氣憤灌爆謝春德的臉書，而現年7旬的謝春德的維基百科介紹，被改為「台灣攝影家、藝術家、性侵犯」。

被害女子在臉書表示，她12歲時幫忙家裡經營的路邊攤外送食物，因此和謝姓藝術家第一次見面。對方猛誇她漂亮，還認她做乾女兒。對方在她國小畢業後，建議她父母應該受更好的教育 ，安排住進他的工作室，節省通勤時間。

未料在第一天入住熟睡時，謝春德就對她猥褻。

被害女子說，住在工作室期間謝會帶她到處看表演、逛書店，有一天晚上看完電影後問她，「妳覺得性跟愛是可以分開的嗎？」她回答「可以」，因為她當下想的是對家人的愛。結果就寢時被邀請到主臥室睡覺，遭性侵得逞，她反抗時謝還安撫她，「我很大，妳忍耐一下就好」。

她回憶，當時她的靈魂瞬間脫離肉身，「看著他把我像是充氣娃娃那樣搬弄各種姿勢」，「從此以後晚上我睡著，以上靈肉分離的場面就會發生」。

她怕得每天熬夜、上學才睡覺，結果成績差，父母把她罵到臭頭。被害女子說，她將秘密告訴鄰居，後來媽媽從鄰居轉述得知，她隔天便搬回家。

她表示，謝春德拍過她很多裸照，一直是遭脅迫摸胸、下體的關係，「他說要透過撫摸我的胸部，才能和最原始的宇宙做連結」。直到她升高中，對方再度要撫摸她的胸部，她大哭說「乾爸也是爸爸，我的爸爸不會對我做這樣的事」，對方才停手。

被害女子的母親在個人臉書分享女兒的血淚控訴，她並標註謝春德，「你該出來受死了，畜生」。而她早在2021年，就在個人臉書指控謝春德，「攝影界的禽畜，誘姦未成年少女，你拍的裸照已經在我手上！別想賴！復仇記即將展開」。她並PO出燒掉謝春德作品的影片和照片，怒批「衣冠禽獸」。