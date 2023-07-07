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騙2人赴緬摘器官未遂 主謀判8年開心交保

記者蕭雅娟／台北7日電
士林地方法院。(本報資料照片)
士林地方法院。(本報資料照片)

手遊公司老闆陳盈齊等10人，去年策畫詐騙2名台灣人赴泰國賺錢，實際是前往緬甸KK園區準備摘取他們的器官，所幸被害人分別支付100萬元泰達幣才逃回台灣；士林地方法院認為，陳男犯意圖營利、以詐術摘取他人器官未遂等罪，重判8年徒刑，其餘9人分別判處執行二年半至七年半不等徒刑。還可上訴。

在押的陳盈齊等人昨天到庭聽聆判，審判長諭知無羈押必要，裁定10人各以台幣5至10萬元交保時，被告開心地說「可以回家了」。

10名被告中，僅張男否認犯行，其餘人皆認罪，但合議庭審酌被告詐騙被害人出國的目的，是為了摘除器官獲利，倘若未交易失敗，被害人極有可能遭全部摘取器官死亡，嚴重危害個人法益及治安，惡性重大，難認情堪憫恕，無減刑適用。

去年台版柬埔寨詐騙案頻傳，傳出有國人被帶往緬甸KK園區準備摘器官，士檢去年6月查獲陳盈齊等人涉案，有2名被害人遭拐騙出國，相關共犯羈押至昨天。

法院調查陳盈齊獲悉介紹他人出國摘器官有利可圖，「送1人出境可獲利新台幣200萬元」，聯手友人誘騙被害人出國，不僅替被害人辦護照，還做健康檢查。

陳盈齊以高薪聘請精通英文的Ａ女到泰國當秘書從事翻譯，2021年6月18日Ａ女獨自搭機出境，抵達緬甸邊境KK園區，被逼迫從事詐騙，Ａ女上網聯繫緬甸台北經濟文化辦事處求救，Ａ女支付台幣100萬元的泰達幣給KK園區老闆，才逃過被摘器官，順利回台。

陳盈齊另以「出國幫忙領贏得拳賽賭金，回國可到公司上班」誘餌，誘騙B男出境賣器官；2021年8月9日B男搭機到曼谷，發現司機一路往北開，與旅館反方向，同學叫他快離開，3天後從泰國返台，躲過一劫。

緬甸 詐騙 泰國

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