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包商噁貼女設計師「舔出一堆口水」 瞎掰台灣禮儀判1年

記者王宏舜／台北5日電
居留台灣的王姓大陸男子從事拆除包商工作，卻強抱合作的女室內設計師猥褻，事後辯稱這應是「台灣的禮儀」，一審依強制猥褻罪判他1年徒刑，台灣高等法院今駁回他上訴。示意圖／ingimage
居留台灣的王姓大陸男子從事拆除包商工作，卻強抱合作的女室內設計師猥褻，事後辯稱這應是「台灣的禮儀」，一審依強制猥褻罪判他1年徒刑，台灣高等法院今駁回他上訴。示意圖／ingimage

一名女室內設計師至北投工地案場檢查拆除廠商是否有完成作業時，突遭中國大陸籍王姓廠商環抱、親頰，甚至還被「胸貼胸」「下體對下體」磨蹭，女設計師事後逃離狼爪，報警求援。士林地方法院審理時，王還嗆被害人「沒有多偉大」，一審依強制猥褻罪判王1年徒刑，台灣高等法院今駁回他上訴。

來自對岸的王姓男子（58歲）已婚，學歷僅小學肄業，持居留證來台已6年，從事拆除包商工作。

檢方起訴指出，2021年11月4日上午9點多，王姓男子在工地強行環抱女設計師，被害人數度以言語、手推等方式拒絕，但他仍不罷休。

女設計師表示，王是她所屬公司的合作拆除廠商，當天她到工地檢查拆除工作進度，王告訴她會有其他工班一起到場，但環顧四周，只有她與王兩人。女設計師說，工地內有一條很長的走廊，她現場走了一圈檢查完畢後，在靠近門口附近，王突然衝上前用雙手從她的右側環抱住，把她的雙手都抱住。

「一開始是親吻我的臉頰靠近口罩邊緣處，我的臉頰都是他的口水」女設計師回憶當下王也有用下體、胸部磨蹭她的身體、大腿，整個人抱在她的身上，過程持續約10秒。女設計師喊「不要」、把頭轉開，但王的力氣很大，她難以掙脫，直到她伸出右手肘作勢要攻擊，王才放開。

王姓男子辯稱只有「擁抱」、親吻臉頰，還說他認為這是「台灣的禮儀」，是友誼性的抱一下。

士林地院審理，發現事發後女設計師馬上和男友通電話，又接著說「好煩」「我臉上一定有他的DNA」、「我今天穿的很正常，還有羽絨衣，應該不用檢討我才對」、「我感覺老闆應該想息事寧人，我今天就不進去了」，加上其他證人證述，認為這都可以補強女設計師的證述憑信性。

王姓男子向法官表示，從未對案場的另兩名女子開過半點玩笑、也沒有抱過她們，這讓士院更加認定他是「挑人」擁抱，跟他聲稱「一般禮節」辯詞矛盾。士院認為王為了逞慾，見女設計師孤身可欺而強行猥褻，開庭時還指責對方「沒有多偉大」「還在賴，要咬我一口就對了」，犯後態度惡劣，考量他沒讓對方成傷，判1年徒刑。

王上訴，高院在審理後，認為一審認事用法無違誤，今判上訴駁回。

口罩 高院 DNA

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