我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

兒童智慧表爆炸自燃 童2度燒燙傷恐植皮

記者李定宇／新北5日電
三年前在募資平台要價約3000元的兒童智慧手表自燃燒毀。（記者李易昌／翻攝）
三年前在募資平台要價約3000元的兒童智慧手表自燃燒毀。（記者李易昌／翻攝）

新北市土城一名10歲男童戴了三年的智慧手表突然爆炸自燃，手部灼傷恐須植皮。業者「關於時間」表示，第一代手表可能因雨水進入電池才自燃，曾召回換新電池，但仍有近3000只未換，新產品已採密封設計。消保官認為，業者應將產品預防性下架，必要時下令回收。

業者昨晚在官網致歉，表示為讓消費者更安心的使用產品，即日起將全面提供Herowatch系列所有型號產品免費檢測服務，讓消費者安心。標檢局第五組第一科科長黃惠芳表示，目前正在調查起火原因，若證實為產品本身導致起火，將依照消保法第36條要求業者將第一代產品回收，也會全面檢驗市售第二代及Mini版本。

這名男童上月30日雨天撐傘前往補習班途中，手上的智慧手表突然爆炸冒火，男童嚇得甩掉雨傘，奮力拍打手臂滅火，脫掉燒毀的手表發現，手臂已灼傷脫了一層皮。經緊急送醫，男童右手臂二度燒燙傷、左手指一度燒燙傷。

一名十歲男童戴了三年的智慧手表突然爆炸自燃，「冒火」一瞬間令人怵目驚心。（記者李...
一名十歲男童戴了三年的智慧手表突然爆炸自燃，「冒火」一瞬間令人怵目驚心。（記者李易昌／翻攝）

意外事件發生後，民眾根據燒毀手表外觀推斷是「H」牌手表，但業者表示無法確認。

經濟部標準局及新北市消保官昨天連繫家長，確認男童戴的手表是三年前在募資平台購買的「Herowatch」，消保官馬上趕往位在新北市汐止區、出產這只手表的「關於時間」公司稽查。

「關於時間」公關部黃姓經理表示，Herowatch第一代在台灣約販售1萬只，其中5000只使用舊款電池，兩年前通知換新電池，約更換2000顆，目前市面上販賣的是第二代或Mini版本。

新北市主任消保官王治宇轉述，業者解釋第一代產品可換電池，因此在沒有密合情況下，下雨時可能滲入機體，導致電池膨脹燃燒，兩年前已請消費者免費更換，可能有些消費者未更換導致造成憾事，如今產品都密封不能換電池，已無此安全疑慮。

王治宇說，業者雖提出產品安全性證明，但購買相關產品的民眾若有疑慮，仍可聯繫公司個案處理，業者有產品責任險，消保官將為消費者爭取權益。

檢測

上一則

男2把菜刀弒8旬母 砍到身首分離

下一則

游錫堃率團 宜蘭直航與那國島促進觀光

延伸閱讀

智慧手表爆炸男童手臂2度燙傷須植皮 醫：再拖恐釀2嚴重後果

智慧手表爆炸男童手臂2度燙傷須植皮 醫：再拖恐釀2嚴重後果
喬州州長坎普 抨擊拜登電動車政策

喬州州長坎普 抨擊拜登電動車政策
特斯拉交車創新高 Q2逾46萬輛 台廠熱轉

特斯拉交車創新高 Q2逾46萬輛 台廠熱轉
智能手表突爆炸自燃 台男童手臂燒燙傷恐需植皮

智能手表突爆炸自燃 台男童手臂燒燙傷恐需植皮

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02

超人氣

更多 >
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九
費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網
范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完
好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元