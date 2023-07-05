狼師藉洩題猥褻 小5女童數學吊車尾段考拿異常高分

屏東一名國小老師藉洩題猥褻女童，法官看了女童分數從吊車尾暴衝到班排第二，認定他猥褻判刑3年10月。(示意圖／本報資料照片)

屏東某國小老師藉著幫班級11歲少女複習數學機會，趁機從少女後方環抱，還將手伸入少女衣服內撫摸胸部，有天少女回家後向媽媽說被老師摸胸，才揭穿這名狼師真面目，高雄高分院審理後，依強制猥褻罪，判老師有期徒刑3年10月。

判決指出，這名老師從2015年8月起在屏東縣南區國小任教，2019年起擔任被害少女的級任導師，2019年11月27日中午午休期間，學校第二次段考前，老師藉機找少女到電腦教室複習數學。

少女一到教室，老師就拿出題目給少女練習，接著打開電腦試卷，由少女練習電腦題目，沒料老師卻趁少女練習時，從背後環抱，再將手伸入衣物內撫摸胸部，直到少女完成習題才罷手。

隔天數學考試少女拿下高分，老師才說那天寫的是段考題目，後來被老師舉動嚇到的少女，將摸胸經過告訴同學，有次回家將老師襲胸的過程再告訴媽媽，氣炸的媽媽跟其他親友向校方通報，才揭發狼師真面目。

法院審理時，老師否認襲胸，稱當天他在車上吃飯，人不在電腦教室，他也不可能拿段考題目給少女練習，同學拿高分是因為他出題都出重複題目，何況若少女被他襲胸，學習應該有影響，但她那次段考拿下高分，可見並沒有被他摸胸。

高雄高分院審理時，合議庭發現少女第一次段考僅拿46分，排名吊車尾，第二次段考卻拿96分，排名第二，第三次段考卻只有75分，排到第5，認為是老師先洩題讓她練習，才讓少女在第二次段考拿下高分。

合議庭認為，少女平時乖巧，還會幫忙母親家務，但遭老師猥褻後，出現明顯的反覆經驗創傷、逃避、過度警醒、焦慮及失眠 困擾，也有自傷行為，有明顯創傷後壓力症候群的相關症狀，認定老師對少女猥褻，依法判刑3年10月。可上訴。