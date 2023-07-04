我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

家具挖空藏價值台幣18億元大麻 美台聯手破走私

記者李奕昕／台北4日電
販毒集團在美國以家具夾藏市價18億元的1.2公噸乾燥大麻花，海運走私來台被美方攔截，刑事局陸續拘提海盜幫成員高姓男子等5人。(記者李奕昕／翻攝)
販毒集團在美國以家具夾藏市價18億元的1.2公噸乾燥大麻花，海運走私來台被美方攔截，刑事局陸續拘提海盜幫成員高姓男子等5人。(記者李奕昕／翻攝)

販毒集團在美國以家具夾藏市價台幣18億元(約5787萬美元)的1.2公噸乾燥大麻花，去年底海運走私來台被美方攔截。刑事局查出是海盜幫成員高姓男子向定居美國孫姓男子買大麻，陸續拘提高、孫等5人，依毒品罪移送，檢方聲押禁見4人獲准，報關進口的家具公司負責人陳姓男子潛逃大陸。

警方調查，販毒集團以美國家具人頭公司報關出口家具，將桌椅層板挖空夾藏大麻，去年10月從洛杉磯長灘港輸出；美國國土安全調查署、海關及邊境保護局以緝毒犬、Ｘ光機檢查貨櫃，搜出1.2噸乾燥大麻花，查扣大麻後放行貨櫃，通報刑事局國際科合作緝毒。

貨櫃去年11月進入基隆港，被貨運公司送至台北市北投區一處倉庫，刑事局當場拘提接貨的63歲豐姓、79歲伍姓男子，同步在新北市拘提以家具公司報關進口的57歲殷姓女子，殷女57歲陳姓丈夫是公司負責人，早在去年4月搭機至大陸未再返台。

刑事局今年1月赴美交換情資、取回1.2噸大麻，循線查出大麻來自台美雙重國籍62歲孫姓男子，他年輕時赴美定居，後來經營大麻農場，常返台探視友人，3月從泰國搭機來台轉機返美，在桃園國際機場被拘提。

刑事局再查出買家是海盜幫成員64歲高姓男子，他在孫落網後頻繁搬家，上月從新北搬至高雄市租屋處時落網。

孫姓男子等3人涉嫌策畫以進口家具掩護，從美國夾藏近1.2公噸大麻毒品來台，檢方3...
孫姓男子等3人涉嫌策畫以進口家具掩護，從美國夾藏近1.2公噸大麻毒品來台，檢方3日依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例罪嫌提起公訴。(記者邱瑞杰／翻攝)

大麻 毒品 洛杉磯

上一則

台灣逾2成壞橋未修 立委批：難道要等出事才補破網

下一則

冷眼集／打詐只會花錢 被酸愈打愈詐

延伸閱讀

貨櫃走私上千斤大麻 台美破跨國運毒黑幫主嫌

貨櫃走私上千斤大麻 台美破跨國運毒黑幫主嫌
打擊毒駕 史島檢察官盼增用毒識別專家

打擊毒駕 史島檢察官盼增用毒識別專家
馬州娛樂大麻合法 州警加強監控駕駛

馬州娛樂大麻合法 州警加強監控駕駛
馬州娛樂大麻明起合法 州警將加強道路安全控管

馬州娛樂大麻明起合法 州警將加強道路安全控管

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15
圖／ingimage

台男勾人妻鬧出「人命」 1理由拖媽媽下水附連帶賠償

2023-07-02 13:42

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往