家具挖空藏價值台幣18億元大麻 美台聯手破走私

販毒集團在美國以家具夾藏市價18億元的1.2公噸乾燥大麻花，海運走私來台被美方攔截，刑事局陸續拘提海盜幫成員高姓男子等5人。(記者李奕昕／翻攝)

販毒集團在美國以家具夾藏市價台幣18億元(約5787萬美元)的1.2公噸乾燥大麻 花，去年底海運走私來台被美方攔截。刑事局查出是海盜幫成員高姓男子向定居美國孫姓男子買大麻，陸續拘提高、孫等5人，依毒品 罪移送，檢方聲押禁見4人獲准，報關進口的家具公司負責人陳姓男子潛逃大陸。

警方調查，販毒集團以美國家具人頭公司報關出口家具，將桌椅層板挖空夾藏大麻，去年10月從洛杉磯 長灘港輸出；美國國土安全調查署、海關及邊境保護局以緝毒犬、Ｘ光機檢查貨櫃，搜出1.2噸乾燥大麻花，查扣大麻後放行貨櫃，通報刑事局國際科合作緝毒。

貨櫃去年11月進入基隆港，被貨運公司送至台北市北投區一處倉庫，刑事局當場拘提接貨的63歲豐姓、79歲伍姓男子，同步在新北市拘提以家具公司報關進口的57歲殷姓女子，殷女57歲陳姓丈夫是公司負責人，早在去年4月搭機至大陸未再返台。

刑事局今年1月赴美交換情資、取回1.2噸大麻，循線查出大麻來自台美雙重國籍62歲孫姓男子，他年輕時赴美定居，後來經營大麻農場，常返台探視友人，3月從泰國搭機來台轉機返美，在桃園國際機場被拘提。

刑事局再查出買家是海盜幫成員64歲高姓男子，他在孫落網後頻繁搬家，上月從新北搬至高雄市租屋處時落網。