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民主前輩蔣渭水後代大學任教 學生成後宮

記者修瑞瑩／台南4日電
在成大藝術研究所中心擔任顧問的蔣姓男子，日前在一場公開活動中，應大家的要求，擺出像是民主前輩蔣渭水的坐姿。(取材自靠北藝術粉專)
在成大藝術研究所中心擔任顧問的蔣姓男子，日前在一場公開活動中，應大家的要求，擺出像是民主前輩蔣渭水的坐姿。(取材自靠北藝術粉專)

台灣民主運動前輩蔣渭水的後代也涉及me too，一名蔣姓教授被指控在台南藝術大學任教時，與多名女學生有不正常關係，目前在成大台灣藝術史料研究中心擔任顧問，成大相關人員透露，他目前在校內並沒有正式聘用、未支薪，也沒有授課，只是外聘的顧問。

Me too風波不斷延燒，也燒到藝術界，臉書粉專「靠北藝術」及媒體人房慧真，最近都在臉書上發文，指這名已婚的蔣姓老師，利用與學生接觸的機會，在學校建立自己的「後宮」，與多名女學生都有不正常的關係，其中1名女學生還為他墮胎，事情大約在2019年就爆發，之後在南藝大尚未舉辦性平會前，就主動離職，1年多前，轉到成大台灣藝術史料研究中心擔任顧問。

據了解，中心網站昨天還Po出一段聖經經文「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打他。」，似乎是為蔣開脫，引發爭議，目前網站已全部關閉，看不到任何內容。

中心人員則表示，這段經文並非蔣老師放在網路上，而是中心其他老師張貼。事發後，中心接到很多抗議的電話，網站上也有很多人留言，目前暫時先關閉網站。

相關人員私下透露，蔣老師的能力相當好，向文化部等單位申請很多大案子，在南藝大時手上就有上億元的研究經費，當初成大原本想借重其長才，但因為有南藝大性平爭議，才沒有聘用他當老師，改成顧問，原本想等到性平爭議確定後再談正式聘任的問題。

學校人員表示，這名蔣姓老師是民主前輩蔣渭水的曾外孫，原本姓「林」，後來才改姓蔣，已婚、但妻子長年都居住在北部，夫妻兩人相隔兩地，也沒有孩子。

臉書上的文章則指出，「在與這些相似遭遇的女性們聊過以後，不難整理出一套蔣xx鎖定獵物的行為模式，例如：鎖定性格孤立的女學生、噓寒問暖的傳訊息、打著關心課業或生涯規劃的名義探詢學生感情問題、送小禮物、私下約出門」。

其中1名女學生原本與老師關係密切，兩人出雙入對，但後來分手後精神狀況就不穩定而離開學校，身邊的人都知道她與蔣的關係，但蔣卻因為她的精神狀況，而對其他人辯稱女學生說兩人有性關係的說法，「都是她在幻想」，讓女學生受到更大的傷害，「老師經常不戴套性索求，最後卻變成我的幻想」。

「老師很會包裝自己，在公開的臉書帳號或是email跟我的對話都像是親切師長如朋友般的關懷與交流。但在Line上的對話卻要我改掉他的名字，並採用「#限時聊天」的訊息功能，所有聊天對話都會在他所設定的24小時內自動消失。」

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