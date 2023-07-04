「我喜歡妳」高鐵前副總 被控拉開女內衣性騷

台灣高鐵公司前資深副總孫鴻文。(本報資料照片)

有女子向民進黨 立委范雲投稿，指控遭到台灣高鐵前發言人、資深副總孫鴻文拉開內衣侵犯，希望孫鴻文能夠好好面對一切，給她一個道歉。

范雲在媒體群組發布受害者的投稿內容指出，號稱幸福企業的公司裡，藏著恃強凌弱的人藉著權勢做出侵犯惡行，孫鴻文曾經是華航的發言人，能言善道，後來更當上台灣高鐵的資深副總與公司發言人。

該女子回憶，那天公司舉辦2天1夜的活動，第1天行程結束後，最資淺的她被主管指派，陪貴賓們到各個樓層回房，而孫鴻文被安排在最高層樓，後來電梯只剩下他們兩個，孫鴻文到了房門口就把自己抓進去房內。

女子指控，孫鴻文立刻關上門，她被壓在門邊的牆上完全動彈不得，然後孫鴻文開始親吻臉跟嘴，「接著你拉起我的衣服時，我試著用身體力量推開你並喊著不要」，但是孫鴻文持續拉開自己的內衣，然後開始侵犯。

該女表示，孫鴻文重複說著「Johnson 沒有侵犯妳！這不是侵犯喔！我喜歡妳！」她還是持續說著不要，但是自己根本推不開孫鴻文。

女子指出，孫鴻文還摸著她的頭說，「我好喜歡妳，從幾個月前開始注意到妳工作認真，有著我喜歡的特質，我剛剛情不自禁，不是侵犯妳，妳很優秀，我真的很喜歡妳。我希望妳能接受我。」

該女說，自己根本沒有辦法跟任何人說，因為孫鴻文的形象這麼好，再加上權力這麼大，「我一說就可能被冠上攀爬不成的不實指控，誰會相信我？驚恐餘悸猶存時我只能選擇手寫下來這些經歷及感受」，直到孫鴻文退休 、離開她的生活，自己才真正開始面對這個傷口，雖然那本日記還是沒有勇氣打開，但是她已經看清這是侵犯，因為自己不願意，而孫鴻文把這一切編造成感情糾紛，手段高到不像是初犯。

該女子表示，自己不確定是不是第一個，但是希望是最後一個，不要再有女孩被欺負受騙，如果孫鴻文還在社會上的任何一個職位，請不要再用一樣的方式侵犯女生，「因為你會造成一個女生，生活生不如死」；現在的她會怪自己，當下為何不跟主管說被侵犯，為什麼會選擇隱瞞，如果時間能夠倒流，她絕對要跳出來保護自己，「保護那個原本尊敬且百分之百相信孫鴻文的那個我」，勇敢講出來是為了放過自己，希望孫鴻文好好面對一切，給她一個道歉。