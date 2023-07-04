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查偷拍搜住辦 炎亞綸50萬交保 炎：盡力證明清白

台灣新聞組／台北4日電
炎亞綸(中)3日到士林地檢署複訊，面對大批媒體包圍。(記者李隆揆／攝影)
炎亞綸(中)3日到士林地檢署複訊，面對大批媒體包圍。(記者李隆揆／攝影)

藝人炎亞綸日前被網紅耀樂指控，在耀樂未成年時強制性交、偷拍私密影片，台北市婦幼警察隊通知炎亞綸昨天上午到案說明，中午再搜索炎的住處及工作室等3處；士林地檢署昨晚依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌偵辦，複訊約90分鐘後，炎以台幣50萬元(約1萬6074美元)交保。

炎亞綸交保後說，將配合司法調查，會盡力證明自己清白，被問及「是否感到冤枉？」，他說不會透露自己情緒，「因為不重要」。案件已進入司法程序，他暫時不會對外說明。

炎亞綸昨天中午警詢後走出婦幼隊被媒體包圍，詢問是否向耀樂道歉？要不要說幾句話？他情緒平靜，回說「謝謝關心」；對於外傳他不只涉及耀樂1案，炎說「不要亂猜測」。

網紅耀樂指控，16歲時遭炎亞綸強迫性交、偷拍私密影片，相關影片後來外流，嚴重傷害耀樂身心；耀樂上月21日開記者會說明時，炎亞綸無預警闖入現場，鞠躬道歉，離開時落淚否認強迫、偷拍。

士林地檢署主動分案偵辦，耀樂上月24日到婦幼隊報案，提出外流影片等事證，警方了解後通知炎亞綸到案說明。

炎亞綸昨天上午到婦幼隊說明案情，經3小時偵詢，警方帶炎搜索他住處和工作室等，現場製作第2次筆錄，查扣手機等3C設備，清查電腦中是否留有相關影像、有無其他被害人。

炎亞綸昨晚由警方送往地檢署，獨自下車，面對大批媒體、攝影鏡頭，輕聲詢問「要從哪裡（進入）？」，經引導進入地檢署報到，媒體其他詢問均未回應。

士檢指出，檢方上月28日就向法院聲請搜索票，昨指揮警方搜索炎亞綸住居所、工作室等3處後，炎亞綸自行到署接受偵訊，訊後以50萬元交保。

另外本名為陳宣裕的藝人ＮＯＮＯ，上周被網紅小紅老師提告性騷、性侵等罪。台北地檢署證實昨已完成分案，案由為妨害性自主，將由婦幼專組檢察官偵辦。據了解，目前仍只有小紅老師1人提告。

炎亞綸 警察 性侵

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