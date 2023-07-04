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78歲婦買「活人棺」生基位改運 疑被詐18萬

記者陳宏睿／台中4日電
彭姓婦人日前購買「生基位」疑遭詐騙，警方獲報後帶回涉嫌的兩名男子。(記者陳宏睿／翻攝)
彭姓婦人日前購買「生基位」疑遭詐騙，警方獲報後帶回涉嫌的兩名男子。(記者陳宏睿／翻攝)

79歲彭姓婦人為替臥病在床丈夫改運，購買俗稱「活人棺」的生基位，日前由兩名年輕男子載往超商ATM提領18萬元時，被民眾記下車號報警；警方循線查獲林姓、葉姓男子，通知彭婦她卻否認被騙，堅稱是替丈夫改運。警方將18萬發還彭婦，林、葉2人依詐欺罪嫌函送檢方偵辦。

台中市警4分局上月21日接獲余姓市民通報，兩名年輕男子帶著1名老婦人到超商ATM領款，再搭車離開；他過去有類似被詐騙經驗，擔心老婦人受害，記下車牌報警追查。

警方調閱監視器，發現涉案車輛違規停在南屯區河南路、大墩12街口，前往帶回車內21歲林姓、23歲葉姓男子，查扣金18萬元；林稱有生基位要賣給彭婦才會收取款項，不過細節交代不清，也提不出任何公司授權與生基位證明。

警方聯絡彭婦，彭婦不信自己遭詐騙，稱丈夫因病臥床多年，款項是為了購買某園區「生基位」替丈夫改運，另外也遊說親友投資，對於投入多少資金她閉口不談，向警方要回18萬元即離去。

警方偵詢後將林、陳2人依詐欺取財罪函送檢方調查；疑被冒名的生基位業者近日也在官網公告，有人假借公司名義行騙，呼籲消費者直接撥打公司電話洽詢，以免上當。

警方說，「生基位」是類似風水的民俗信仰，俗稱「活人棺」，將生者指甲、毛髮、衣物、八字等物品，放入骨灰罈內，再放置在風水良好靈骨塔位或墓地，藉此改善生者運勢、健康；坊間有合法販售「生基位」業者，1個塔位或墓地要價數萬元至數10萬元不等，但也多次發生歹徒利用此行騙案例。

超商 詐騙 詐欺

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